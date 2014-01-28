Земля во Владивостоке теряет в цене

По данным аналитиков ООО «Индустрия-Р», средняя цена предложения участков земли во Владивостоке под коммерческое строительство в 4-м квартале 2013 года по сравнению с 3-м кварталом уменьшилась на 11,47% и составила 706 688 рублей за сотку.

Но максимальная цена предложения сохранилась на прежнем уровне – 3 333 000 за сотку под строительство многоэтажного административного здания в районе ул. Некрасовской, а минимальная – 40 000 рублей – под строительство склада в районе «БАМ».

На фоне снижения интереса инвесторов к многоэтажному жилищному строительству во Владивостоке средняя цена предложения на земельные участки под эти цели в 4-м квартале 2013 года (сотка) подешевела на 17,59%, до 1 043 845 рублей по сравнению с 1 227 505 рублями в 3-м квартале.

Разнонаправленно было движение цен по участкам под индивидуально-жилищное строительство. Их повышение непосредственно в районах существующей основной жилой застройки в среднем за 4-й квартал превысило 8% - с 601 257 рублей за сотку до 649 435 рублей. Особенно резко цена предложения поднялась в районе ф. «Заря» - на ул. Лесной: с 354 558 рублей до 464 830, или на 31,1%.

Однако средняя цена сотки земельного участка под ИЖС в пригородных районах Владивостока в целом за это же время (4-й квартал) снизилась на 14,5% - с 346 673 рублей до 302 770. А в районе «Черная Речка» она составила 280 308 рублей, что было на 28,13% меньше, чем в 3-м квартале прошлого года. В соседнем с городом Надеждинском районе цена предлагаемой сотки под ИЖС за три месяца также значительно снизилась – со средней 102 354 рублей до 92 778.

Буквально обвал цен зафиксирован в конце года по сегменту дачных участков в пригородной зоне Владивостока. Понижение составило 46,62%. Сотка в 4-м квартале подешевела в среднем с 186 490 рублей до 127 194. Теперь дачные земли сильно проигрывают в ценах предложения садовым участкам в той же пригородной зоне, цены на которые в среднем снизились всего на 5,27% - с 175 667 рублей за сотку до 166 401.

Существенно подешевели садовые участки в Надеждинском районе – с 58 333 рублей за сотку в 3-м квартале прошлого года до 43 352 в 4-м, или на 25,68%.

Учитывая, что уже в этом году во Владивостоке будут бесплатно выделены значительные территории под ИЖС для нескольких категорий граждан, можно прогнозировать дальнейшее устойчивое снижение цен на земельном рынке Владивостока, чем могут воспользоваться инвесторы, рассматривающие город как перспективную площадку для своей деятельности.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.