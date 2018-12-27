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Наследие саммита АТЭС вновь выставлено на продажу

27 Декабря 2018, 09:43 | Владивосток

Торги по двум недостроенным отелям Владивостока начнутся с 15,3 миллиардов

Российский аукционный дом (РАД) назначил на 25 января 2019 года торги в форме голландского аукциона по двум недостроенным с 2010 года пятизвездочных гостиницах во Владивостоке, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.

Голландский аукцион на понижение - это тип аукциона, в котором объявленная продавцом высокая цена на лот постепенно снижается до той, на которую согласится первый покупатель. Этот покупатель и становится победителем аукциона и обладателем лота.

Торги будут проведены по поручению АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (ранее – АО «Наш дом – Приморье», 100% принадлежит Приморскому краю). Заявки принимаются до 21 января.

Первый лот - многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса, который расположен на Корабельной набережной в бухте Золотой рог. По первоначальному проекту в здании предусмотрена гостиница на 222 номера различных категорий, два ресторана, бар, лобби-лаунж, три зала переговоров и четыре конференц-зала. Гостиница готова на 60%. Начальная стоимость - 8,3 млрд рублей, минимальная - 5,5 млрд рублей.

Второй лот - многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. В комплекс входят два здания: 14-этажное здание отеля на 218 номеров различных категорий, а также деловой (банкетные и конференц-залы, переговорные и пр.) и ресторанной зонами, общая площадь здания - 36,4 тыс. кв. м, а также отдельное здание SPA-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная стоимость - 7 млрд рублей, минимальная - 4,9 млрд рублей.

«Одно из ключевых преимуществ этих отелей - многофункциональность. Несмотря на то, что изначально отели строились к саммиту АТЭС, их проект предусматривал также и рекреационную функцию. Запланирована вся инфраструктура, чтобы обслуживать на высоком уровне как деловые делегации, так и тех, кто приехал отдыхать», - прокомментировала руководитель департамента РАД по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга ЖЕЛУДКОВА.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток - Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года). Hyatt на данный момент отказался от участия в проектах. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: торги  Владимир Миклушевский  hyatt  саммит АТЭС  отели 



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