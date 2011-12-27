В 2011 году многое в аэропорту Владивосток происходило впервые

Уходящий год для ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) был щедрым на события: начало эксплуатации новой полосы, старт проекта «открытое небо», получение допуска на прием Boeing 747 и другие.



Итоги 2011 года для «ЗР» подвел генеральный директор ОАО «МАВ» Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

- Максим Геннадьевич, что из достигнутого считаете наиболее важным?

- И открытие ВПП-1, и получение допусков на прием новых типов воздушных судов, и открытие новых маршрутов для нас очень важные события. Какое-то одно выделить сложно, потому что все они взаимосвязаны. Главное - многое из того, что было сделано в 2011 году, в истории аэропорта происходило впервые.

В плане развития производства мы очень серьезно нарастили парк снегоуборочной и хендлинговой спецтехники. Сегодня мы имеем всю необходимую снегоуборочную технику. Это значит, что мы серьезно повысили готовность к работе в сложных метеоусловиях. Благодаря приобретению машин для наземного обслуживания воздушных судов теперь аэропорт действует и как хендлинговый оператор. Причем более 50% объема этих работ в аэропорту принадлежит нам. Это, я считаю, очень хороший результат, если учесть, что как хендлинговый оператор мы начали работать только в феврале.

Подведены к этапу сдачи и ввода в эксплуатацию объекты новой инфраструктуры - перрон на 23 места стоянки, в том числе для 12 широкофюзеляжных судов, периметровое ограждение и патрульная дорога. Опробованы железнодорожные пути на участке между Владивостоком и аэропортом. Большой объем работы выполнен по строительству терминала. В здании завершаются отделочные работы, ведется подключение электросетей по постоянной схеме.

Завершено внедрение платформы общего доступа SITA CUTE и системы регистрации «Астра». До момента внедрения этих технологий у некоторых перевозчиков не было возможности регистрировать пассажиров в удобной для них системе регистрации - не позволяло оборудование аэропорта. Сегодня в нашем аэропорту перевозчик может использовать любую систему регистрации.

Для авиакомпаний, которые собственных систем регистрации не имеют, мы предусмотрели возможность регистрации пассажиров в системе «Астра». Раньше пассажиры таких авиакомпаний регистрировались вручную, что влияло на качество и время обслуживания. Иными словами внедрение передовых информационных технологий не только существенно повышает уровень оказываемых услуг, облегчает процедуры управления пассажиропотоком, но и делает аэропорт более привлекательным для перевозчиков.

Кроме того, новые технологии позволят авиакомпаниям единовременно регистрировать пассажиров на всю длину маршрута: в аэропорту вылета трансферный пассажир сможет получить посадочные талоны на весь маршрут следования, не тратя времени на процедуру регистрации в аэропорту транзита.

В настоящее время аэропорт Владивосток по уровню технического оснащения системами регистрации пассажиров стоит в одном ряду с российскими аэропортами Внуково, Пулково, Толмачево и Сочи.

- Похоже, подошел к завершающей стадии проект создания форменной одежды? С недавних пор за стойками регистрации появились девушки в отличной форме.

- Действительно, в ОАО «МАВ» для сотрудников, занятых обслуживанием пассажиров, введена форменная одежда. Процесс ее разработки оказался весьма трудоемким. Почти два года мы поэтапно занимались изучением требований персонала к качеству и функциональности формы, изучали лучшие образцы, для чего ездили в Инчхон и другие аэропорты, разрабатывали собственную концепцию костюмов, чуть ли не ежеквартально проводили примерки и т.д. Авторы форменной одежды ОАО «МАВ» - дизайнеры студии «Чердак Forever» Зоя ЛИПАТНИКОВА и Ирина РАЗУВАН.

Главная сложность состояла в том, что производственной базы для реализации такого проекта на Дальнем Востоке нет. На одной фабрике нельзя заказать и плащ, и галстук, поэтому трикотаж для нас изготавливали в Сербии, сырье красили в Италии (купить пряжу или ткань нужного цвета оказалось просто невозможным), что-то делали в Новосибирске, что-то в Москве. В итоге получилась яркая, в чем-то даже авангардная форма, что вполне соответствует прогрессивным тенденциям, царящим в дресс-коде авиационной отрасли. В общем, мы считаем, что и в плане одежды аэропорт Владивостока выглядит достойно в ряду российских авиапредприятий.

- Если оглянуться на уходящий год еще раз, какой период оказался для вас наиболее сложным?

- Сложно сейчас, потому что формируется стратегия и бюджет на 2012 год, который будет еще более напряженным. В наступающем году коллектив МАВ перейдет в новую инфраструктуру - начнется работа на новом перроне, в новом аэровокзальном комплексе. Это требует особой подготовки и внимания. Я считаю, что это достаточно сложная задача.

- Достигнет ли по итогам 2011 года пассажиропоток аэропорта 1,5 млн человек? Именной такой прогноз ОАО «МАВ» озвучивало ранее.

- Сегодня мы ориентируемся на 1 млн 450 тыс. человек. Это ниже планируемого показателя всего на 3,5%, но это все равно наш новый рекорд. 2010 год мы закончили на отметке 1 млн 263 тыс. человек.

- В середине декабря в Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялось подписание 12 соглашений о соинвестировании строительства и реконструкции объектов аэропортовых комплексов РФ. Какой эффект даст реализация этого проекта?

- Прежде всего, это новый шаг в развитии механизма государственно-частного партнерства в проекте модернизации инфраструктуры аэропортов, предусматривающем строительство новых и реконструкцию действующих объектов. Аэропорты в этом проекте выступают в качестве инвесторов, гарантирующих определенный объем вложений в развитие наряду с частными инвесторами и государством. Реализация проекта нацелена на повышение конкурентоспособности российской транспортной системы, повышение ее комплексной безопасности и устойчивости.

- С чего начнется для ОАО «МАВ» 2012 год?

- Мы продолжим подготовку к переходу в новый АВК, завершим переход на форменную одежду. Конечно, продолжим работу по привлечению авиаперевозчиков. Только в течение декабря мы провели встречи с авиакомпаниями Вьетнама, Тайваня, с авиакомпанией ЮТэйр, которая с июня планирует начать полеты на Boeing 767 по маршруту Владивосток - Москва.

- Максим Геннадьевич, традиционный для предновогоднего интервью вопрос: какой Новый год Вам запомнился больше всего?

- Я был студентом первого курса и на новогодние каникулы приехал домой. 31 декабря мой отец с товарищем отправились на рыбалку. Днем разыгралась непогода: все замело, пурга... В десять вечера отца дома еще не было. Решил его искать и пошел за помощью к соседу. Мы взяли вездеход КРаЗ и поехали на поиски. В десяти километрах от поселка увидели отца. Он с трудом шел по полю через глубокие сугробы. Товарищ его идти уже почти не мог. Оказалось, что километрах в 15-ти от дома их «Нива» забуксовала. Машину вытащили на буксире. Домой вернулись только к часу ночи. Для нас всех это был момент настоящего счастья!

- С какими пожеланиями обратитесь к коллегам, коллективу, чего пожелаете себе?

- Коллегам - финансовых успехов, продолжения роста показателей по отрасли, стабильности. Коллективу пожелаю быть более уверенным в себе, своих силах, и тогда можно будет добиваться большего. Себе - набраться терпения для свершения всех задач, намеченных на 2012 год.

Ирина СЕРГЕЕВА, «Золотой Рог».