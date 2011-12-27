Малый бизнес Приморья весь год стремился к знаниям

Уходящий год без преувеличения можно назвать годом изменения отношения к малому бизнесу – если раньше о различных формах поддержки предприниматели могли только мечтать, то сегодня видно, что она реально существует. На реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы» в городском бюджете было заложено 12 млн 682 тыс. рублей. Подобные программы существуют также на краевом и федеральном уровнях.

Поддерживали предпринимателей в этом году по самым разным направлениям - представители малого и среднего бизнеса при помощи программы могли компенсировать часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; по подключению к коммунальной инфраструктуре; по проведению работ в области энергосбережения или внедрению инноваций и т. д. Но кроме финансовой поддержки предпринимателям в этом году был предложен целый ряд образовательных услуг – бесплатные семинары и тренинги по самым разным вопросам, связанным с ведением бизнеса, прошли во Владивостоке в ноябре-декабре. Все они оказались более чем востребованы предпринимательским сообществом.

С чего начать свой бизнес? Как обеспечить успех на выставке? С чего начинаются эффективные продажи? Как соблюсти правила пожарной безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса? Что такое PR и как его грамотно использовать? Как сформировать бизнес-команду? Как грамотно решить кадровые вопросы? На эти и множество других практических вопросов и отвечал цикл семинаров, организатором которых выступила Приморская Бизнес Палата в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы».

- Информационная поддержка предпринимателей важна не меньше, чем финансовая, - говорит директор Приморской Бизнес-Палаты Марина ШЕМИЛИНА. – Это не только повышение правовой и профессиональной грамотности руководителей предприятий, это, в конечном счете, повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов малого и среднего бизнеса. Всего мы провели 10 семинаров. И по отзывам участников можно утверждать, что они приносят реальную пользу.

На первый семинар «Открыть свой бизнес. С чего начать?» Собралось более 40 начинающих предпринимателей. Особенно порадовал организаторов тот факт, что в подавляющем большинстве это были молодые люди – студенты старших курсов и выпускники вузов, желающие открыть свое дело. Причем на семинаре они задавали конкретные вопросы, которые говорили о том, что они намерены заниматься развитием собственного бизнеса всерьез.

Довольно востребованным оказался и семинар по энергосберегающим технологиям. Его ведущая, президент объединения строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО отмечает, что предприниматели были очень активны, задавали много конкретных вопросов, оставались для индивидуальных консультаций.

Полезным для предпринимателей стал и семинар, посвященный соблюдению правил пожарной безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ольга ИВАНОВА, исполнительный директор ООО «АудЭкс Групп», главный редактор журнала «Система пожарной безопасности», говорит, что предприниматели зачастую не знают о тех изменениях, которые произошли в законодательстве. Между тем штрафные санкции за нарушения предусмотрены весьма солидные – 200-400 тыс. рублей. Для малого и среднего бизнеса – это довольно большие деньги.

Восторженные отзывы участников получил и семинар «PR – новые тенденции, формы и возможности в малом бизнесе». Лектором семинара выступил президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры», член Гильдии маркетологов России, президент Дальневосточного представительства РАСО, Председатель комитета по связям с общественностью ПТПП Инесса БАБИЧ.

На семинаре были раскрыты и уже сложившиеся приёмы PR, такие как презентации, связи со СМИ, организация событийных мероприятий, и довольно новые для российского рынка технологии.

Участники семинара узнали много нового о поведении современного потребителя, о тех подводных камнях, которые встречаются на пути компании при разработке структуры бизнес-процессов – специалисты PR-агентства «Бабич и Партнеры» делились накопленными опытом и знаниями с представителями малого бизнеса.

Предприниматели, которые по окончании семинара получили сертификаты, были очень довольны мероприятием. «Этот семинар был очень полезен, - говорит Людмила КОРОТКОВА (ИП Милетина). - И я обязательно буду использовать полученные знания на практике. Для меня всегда слово «пиар» имело несколько негативную окраску. Но после семинара я поняла, что это не так. Грамотный PR – одно из основных элементов успешного бизнеса. Такие семинары для предпринимателей очень важны. Они позволяют по-новому взглянуть на многие вещи, дают импульс к дальнейшему развитию и расширению бизнеса».

Илларион БУТОВЕЦ (ИП Бутовец) принял участие в половине предложенных мероприятий. Он говорит о том, что получил на семинарах и тренингах массу интересной и полезной информации. «Очень понравились мероприятия, лекторы, тренеры, - говорит он. - Было очень много нового, того, о чем раньше я даже не задумывался или считал, что это мелочи. Но семинары заставили посмотреть на многие процессы по-новому. Это позволит, я уверен, усовершенствовать процесс продаж, поможет в привлечении клиентов. О глобальных изменениях пока говорить рано. Но уже сегодня, спустя несколько дней после семинаров, многих ошибок удалось избежать».

«Я первый раз была на подобном семинаре, и мне очень понравилось, - делится впечатлениями Ольга ПАРШИНА, управляющая салоном красоты «Миссис Иппи». - Ведущая – Инесса Бабич – личность очень интересная и харизматичная. После семинара я поняла, что PR – это технологии, которые обязательно нужно применять. Причем здесь всегда есть свобода для творчества и креатива. Это расширяет границы возможного, позволяет привлечь новых клиентов. Если бы семинар оценивался по пятибалльной шкале, я бы, не задумываясь, поставила ему твердую «пятерку». Очень хочется, чтобы подобные мероприятия проходили как можно чаще».

Несмотря на то что первый цикл бесплатных семинаров и тренингов для предпринимателей завершился, образовательная деятельность Приморской Бизнес-Палаты на этом не заканчивается. И уже в следующем году представителей малого бизнеса ждет множество интересных, а главное, полезных инициатив, направленных на развитие и информационную поддержку предпринимательства.

«Нас радует, что активных предпринимателей с каждым годом становится все больше, но мы хотим пожелать, чтобы в новом году их число только увеличивалось, - говорит Марина Шемилина. – Сегодня Приморье активно развивается, а это значит, что расширяется область применения предпринимательских инициатив. И чем их будет больше, тем комфортнее будет жизнь в нашем крае. Это сегодня понимает власть, и по различным программам предприниматели могут получить весьма значительную поддержку. Дело только за предпринимательской активностью в развитии собственного бизнеса».

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».