Во Владивостоке "Крокус" обязали расплатиться по долгам за тепло на о.Русский

Известный российский бизнесмен Арас АГАЛАРОВ предпочитает судиться с энергетиками за каждый начисленный рубль.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе решения первой и второй инстанций о взыскании с ЗАО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса АГАЛАРОВА) в пользу ОАО "ДВЭУК" задолженности в размере 101,374 млн рублей за поставку тепловой энергии в четвертом квартале 2012 года.

Ранее Арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме иск АО "ДВЭУК" к ЗАО "Крокус Интернэшнл". 7 августа Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, а 30 августа АО "ДВЭУК" в принудительном порядке взыскало с ЗАО основой долг в сумме 98,715 млн рублей, а также пеню в размере 2,658 млн рублей.

В конце октября Арбитражный суд Приморского края также отказал ЗАО "Крокус Интернэшнл" в удовлетворении заявления об отмене тарифа на теплоэнергию, действовавшего на о.Русский во Владивостоке в период с сентября по декабрь 2012 года. Постановление департамента по тарифам Приморского края об установлении указанного тарифа для АО "ДВЭУК" судом признано правомерным.

Тарифы на теплоэнергию устанавливались для объектов генерации на острове Русский, построенных к саммиту АТЭС-2012.

Кроме того, Арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме еще один, более ранний иск ДВЭУК к "Крокусу" - о взыскании задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года включительно.

В суде апелляционной инстанции стороны достигли мирового соглашения, предусматривающего реструктуризацию оплаты 105,481 млн рублей долга в течение 2013 года.

В настоящее время по решению суда с ЗАО взыскано 89,398 млн рублей задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года включительно. Оставшаяся часть долга в размере 16,083 млн рублей должна быть погашена до конца текущего года.

Мировое соглашение не затрагивает второй иск ДВЭУК к "Крокус Интернэшнл" (на 101,374 млн рублей).

В зону ответственности АО "ДВЭУК" вошло создание энергоинфраструктуры о. Русский, в том числе строительство трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

Crocus Group - российская девелоперская компания, генеральный подрядчик строительства на о.Русский объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где в сентябре 2012 года состоялся саммит АТЭС.

В зону ответственности ДВЭУК вошло создание энергоинфраструктуры о. Русский, в том числе строительство трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

ОАО "ДВЭУК", созданное в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними компаниями РАО "ЕЭС России" и антикризисного управления рядом АО-энерго, в настоящее время выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Государству принадлежат 99,9% уставного капитала АО "ДВЭУК".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.