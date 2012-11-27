Во Владивостоке продолжается борьба с незаконной рекламой

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Управление регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока ведет работу по привлечению лиц к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ за установку рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения.

Только за минувшую неделю в УМВД по г. Владивостоку направлены материалы по 8 самовольно установленным рекламным конструкциям.

Помимо этого, на улицах краевой столицы регулярно производится демонтаж незаконных рекламных конструкций. На прошлой неделе было демонтировано 9 таких конструкций на пр-те 100 лет Владивостока и ул. Бестужева, а также выдано 40 предписаний, обязывающих владельцев в установленный срок в добровольном порядке произвести демонтаж, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, что в случае неисполнения данных предписаний управление регулирования рекламной деятельности будет вынуждено передать материалы в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций.