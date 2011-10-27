Во Владивостоке турфирма круто подставила конкурентов

Конкурентная борьба турфирм Владивостока переходит всякие разумные границы. Недавно сотрудники одной туристической компании опубликовали на местном сайте скандальное объявление с почтовым адресом и телефоном директора конкурирующей турфирмы.

Объявление в разделе «вакансии» гласило следующее: «Требуется очень личный помощник руководителя. Обязательны модельная внешность, возможны командировки за границу вместе с симпатичным 50-летним директором, уставшим от старой полной жены и немолодого не обремененного интеллектом женского коллектива деревенского происхождения. График работы «свободный». Опыт не требуется. К письму прилагать фото в купальнике».

Из-за такой «шутки» конкурентов, директор турфирмы не знал, что и делать с обрушившимся на него шквалом красавиц. Когда все выяснилось - объявление с сайта было удалено, но к удивлению адвокатов, директор не стал подавать на конкурентов в суд, хотя и догадался, чих это рук дело. Видимо планирует такую же ужасную месть.