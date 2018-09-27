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Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров

27 Сентября 2018, 15:33 | Владивосток

27 сентября в центральном почтовом отделении Владивостока состоялось открытие торгового зала по продаже японских товаров: продуктов питания, косметических средств, а также бытовой химии. Концепция торгового зала, как и ассортимент продукции, подобран компанией ООО «Пегас Эйч-Си» (дочерняя компания Hokkaido Corporation) с учетом предпочтений российских потребителей.

В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова, и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова, генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, генеральный директор ООО «Пегас Эйч-Си» Хидэки Икэда, представители министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, Почты Японии и компании Hokkaido Corporation.

«Почта России высоко ценит сотрудничество с Почтой Японии и компанией Hokkaido Corporation. Открытие специализированного зала в городе Владивостоке, жители которого хорошо знакомы с японскими товарами, позволит обеспечить уже сформировавшийся спрос наших постоянных клиентов и привлечь новых покупателей», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова

В просторном зале центрального почтового отделения Владивостока площадью 150 кв. м представлено свыше 150 наименований товаров из Японии. В сети почтовых отделений края линейка товаров будет также расширена.

Напомним, в мае более чем в 2000 отделений Почты России в 14 регионах страны стартовали продажи японских товаров. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению о развитии сотрудничества в области почтовой связи Почты России и с Japan Post Co., Ltd. Соглашение подразумевает расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Почта России  Япония  владивосток 



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