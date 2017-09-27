Приморский миллиардер просит признать себя банкротом

Обоснованность требований рассмотрит суд

Арбитражный суд Приморского края 1 ноября проведет рассмотрение обоснованности заявления президента группы компаний «Транзит-ДВ», учредителя несостоявшегося резидента свободного порта Владивосток Игоря ПОЛЬЧЕНКО о собственном банкротстве.

На прошлой неделе кредиторы ООО «Группа «Транзит-ДВ» (Владивосток, управляющая компания одноименной группы) практически единогласно проголосовали за введение на предприятии дальнейшей процедуры банкротства - конкурсного производства. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края в начале мая по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа «Транзит-ДВ». Речь идет о задолженности перед Сбербанком на общую сумму 3,962 млрд рублей, в том числе 3 млрд 571,606 млн рублей основного долга и 390,521 млн рублей по уплате сумм процентов (по состоянию на 21 февраля 2017 года). Поручителем по основному долгу выступает 55-летний Игорь Польченко.

Досье «Золотого Рога»

ООО «Группа «Транзит-ДВ» в 2016 году выступило поручителем по трем кредитным договорам, открытым Сбербанком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ»: соответственно на 2,170 млрд рублей, 800 млн рублей и 520 млн рублей. Самый большой кредит привлекался для погашения текущей задолженности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед Банком Москвы по открытым в 2013-2014 гг. пяти кредитным линиям на цели финансирования затрат по поставке товара по экспортным контрактам (внешнеторговое финансирование) на срок по 19 августа 2019 года. Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ООО «ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ООО «Востокбункер». Группа имеет в собственности нефтеналивной терминал в порту Славянка (третий по величине в Приморском крае), через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Около 65% доходов группа получает за счет операций бункеровки судов мазутом и оптовой торговли нефтепродуктами. На сайте «Транзит-ДВ» говорится, что в собственности компании находятся 6 бункеровщиков и 4 танкера общим дедвейтом более 242 тыс. тонн. Единственным акционером ООО «ТД «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство», ООО «Магадан-Транзит ДВ», «Камчатка-Транзит ДВ» и ООО «Угольная стивидорная компания» (УСК) является зарегистрированная в Гонконге Tranzit Group Property Limited, основным бенефициаром которой участники рынка называют президента ГК «Транзит-ДВ» Игоря Польченко. На данный момент бизнесмен официально возглавляет только благотворительный фонд «Наш Север» и остается совладельцем АО «Врадрыбснаб» (доля в 16,86%) и ООО «Транзит Инвест Групп» (доля в 34%).

Игорь Польченко ранее объяснял, что его бизнес не вынес бремени валютных кредитов. На фоне обвала цен на нефть и курса рубля обязательства группы перед банками выросли более чем в два раза. Плюс из-за падения цен на нефть серьезно упала выручка бункеровочного подразделения группы. В итоге «Транзит-ДВ» начал реализовывать антикризисную программу, распродавая имущество и сокращая персонал и социальные проекты.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.