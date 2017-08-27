Сергей Дарькин остался без прибыли

Контролируемая супругой экс-губернатора рыболовная компания недосчиталась прибыли из-за высоких расходов

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) в первом полугодии 2017 года получило лишь 156,5 тыс. рублей чистой прибыли, что на данном этапе смехотворно мало для одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. Для сравнения, год назад основной актив экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА имел чистую прибыль в размере 2,026 млрд рублей.

Основным собственником НБАМР является супруга Сергея Дарькина ЛАРИСА БЕЛОБРОВА. Прима драмтеатра им.Горького владеет 75% акций зарегистрированного в Москве ЗАО «Дальинвестгрупп», которому, в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.

Отметим, что выручка НБАМР в I полугодии 2017 года сократилась на 16,3% и составила 4,893 млрд рублей. При этом себестоимость выросла на 12,7%, до 2,694 млрд рублей.

По большому счету, НБАМР подвел такой показатель, как «прочие расходы». В I полугодии прошлого года компания направила на эти цели 561,9 млн рублей, в этом году - 1,15 млрд рублей. Кроме того, на фоне устойчивости рубля был потерян эффект от курсовых разниц.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», прошлый год стал для ПАО «НБАМР» весьма удачным. Компания в 2016 году увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток