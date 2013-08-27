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Двигатели катамарана "Москва" грозят выйти из строя прямо в открытом море
Новенький, всего год назад сошедший со стапелей катамаран «Москва» не проплавал во Владивостоке и двух месяцев кряду, а уже, похоже, серьезно занемог. Из-за перегрева двигателей судно вынуждено прямо во время рейсов периодически ложиться в дрейф и, по мнению экипажа, навряд ли протянет даже пять лет.
«Москва» - один из трех пассажирских катамаранов, заказанных администрацией Приморья для нужд саммита АТЭС, но (как и оба его собрата - «Владивосток» и «Санкт-Петербург») так и не задействованный в транспортном обеспечении гостей и участников форума по причине срыва сроков сдачи.
Судно, рассчитанное на перевозку 223 пассажиров и способное (согласно ТУ) развивать скорость до 27 узлов (то есть его можно назвать скоростным), долгое время находилось не у дел и лишь в июне этого года было сдано краевыми властями в аренду компании «Танира» - для перевозки пассажиров на острова Попова и Рейнеке.
О неэффективности использования скоростных катамаранов на коротких линиях «ЗР» писал еще год назад, ссылаясь на мнение заместителя генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА. По словам нашего эксперта, «в краевом департаменте транспорта исходили из того, что по своим характеристикам катамараны могут быть использованы на этих линиях, но никаких расчетов никто не делал. А это не что иное, как растранжиривание бюджетных средств».
Но оказалось, что у судна есть и технические проблемы. В этом убедился наш корреспондент, решивший отдохнуть на о. Рейнеке.
Во время двухчасового плавания капитан неоднократно извещал пассажиров о том, что «судно ложится в дрейф по техническим причинам». Причем это было и на пути туда, и на пути обратно. Задержка оба раза составляла 15-20 минут. По словам бывалых пассажиров, это обычное явление.
Как пояснил один из членов экипажа, остановка катамарана вызвана перегревом дизелей. «Никакого сравнения с судами, которые строились в советские времена! Вот, к примеру, «Бригадир Ришко» на плаву уже полвека и проплавает еще столько же, если за ним нормально ухаживать. А тут не успели начать эксплуатацию - и начались отказы. Вот увидите, лет через пять придется этот катамаран списывать на лом. А может, и раньше», - заявил, не скрывая раздражения, моряк.
По словам членов команды, катамаран был принят, по сути, недоделанным. Нет никаких условий для отдыха экипажа - ни камбуза, ни помещений для отдыха и нет ни одной каюты! Но несладко приходится и пассажирам. Мало того что злополучные двигатели грозят выйти из строя прямо в открытом море, есть и другие неприятности, омрачающие поездку. К примеру, невыносимая духота, форменная душегубка в верхнем салоне. Здесь, как и в нижнем салоне, должны были установить кондиционер. Но не установили. Видать, спешили. А так как по проекту кондиционер в салоне планировался, никакой дополнительной вентиляции делать не стали. И пассажиры вынуждены задыхаться при задраенных намертво иллюминаторах!
Но это одна из проблем.
Вторая – пассажиры вынуждены занимать очередь задолго до открытия кассы. Продавать билеты начинают за два дня до рейса (на пятничный рейс - в среду). Начинают... и практически тут же заканчивают.
В 7 утра, то есть за час до начала продаж, у дверей «времянки», где расположены кассы, собирается толпа. После открытия желающие организуются в очередь и за полчаса сметают то, что выкинут в свободную продажу. Все остальное – для островитян.
Руководство «Таниры» объясняет это тем, что, согласно договору с администрацией Владивостока, их задача - обеспечить билетами островитян. А остальные желающие пусть, мол, приходят перед отходом судна. Если островитяне билеты не выкупят, то, может, вам и повезет…
«С каждым годом все хуже и хуже», - возмущаются люди в очереди. - Сколько шумихи было вокруг этих катамаранов, а где результат? А ведь покупали суда на деньги всех налогоплательщиков, то есть и на наши деньги – тоже! Неужели горожанам, помимо личных автомобилей, придется обзаводиться еще и личными лодками, плотами и гидроциклами?»
Любопытно, что в итоге катамаран выходит в море заполненный лишь частично. До четверти мест на судне - пустует!
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним12:41, 27.08.2013#
Довожу до почтенной публики. На этом катамаране самый тупой экипаж в мире. Проблема не в двигателях а в том что эти дегенераты не способны регулярно прочищать фильтры забортной воды на системах охлаждения двигателей. Смените экипаж, наберите грамотных специалистов и проблем не будет.
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Псевдоним12:46, 27.08.2013#
На этом катамаране установлены кондиционеры и публика может в этом убедится самостоятельно, достаточно выйти на палубу верхнего салона. Весь прикол в том, что экипаж так и не научился их включать. И еще про перегрев двигателей, они прекрасно работают в Австралии, точно такой же комплектации и при этом не перегреваются. Советую экипажу вытащить голову из жопы и начать исполнять свои функциональные обязанности.
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Псевдоним12:51, 27.08.2013#
Заместителя генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА нужно отправить заново учиться в школу как абсолютно безграмотного идиота. Во всем мире выгодно эксплуатировать а у нас во Владивостоке не выгодно, бред. Не выгодно только потому, что здесь не возможно воровать топливо, так как учет расхода топлива ведет компьютер а стереть данные эти д. . . . бы не могут. Вот и орут о невыгодности эксплуатации. Кстати "Комета" имеет расход топлива в 2 раза выше чем этот катамаран. Но там можно воровать
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Костик с Восточной верфи14:19, 29.08.2013#
Кораблестроители всё сделали как надо, даже мелочные придирки инспекторов Регистра при постройке устранили, те как узнали, что им персонально откатов не будет, так такой тотальный контроль устроили, что о рукожопости, как некоторые долбодятлы говорят, не могло быть и речи. Проблема в другом, НАШИ дизеля рассчинаны на эксплуатацию в НАШИХ условиях. А МТУ - нет. Поэтому фильтра там на забортную воду оччень тонкой очистки и , как следствие, действительно забиваются прибрежным саломуром. А вы, пассажиры, тоже хороши, зачем в импортые унитазы детские памперсы бросаете, а потом удивляетесь - почему в один оставшийся работающий очередь.
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Псевдоним18:56, 18.09.2013#
Статья заказная это видно даже не вооруженным глазом. Постеснялись бы господа журналисты. Стыдно должно быть, хотя кому стыдно продажным журналюгам. . . . По поводу двигателей МТУ - двигатели отличные и прекрасно предназначены для работы в том числе и в наших условиях, ну а если руки растут не из того места то хоть МТУ поставь, то хоть Звезду нашу все одно - выйдет из строя если не умело эксплуатировать. Если бы на месте МТУ на этих катамаранах стояли бы другие машины то с таким экипажем давно бы они накрылись, а МТУ имеют защиту от дурака и не позволяют загубить машины. Так что дело точно не в двигателях. . . менеяйте экипаж
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бабло отмыли, все довольны, а дальше пох. . й :)