Двигатели катамарана "Москва" грозят выйти из строя прямо в открытом море

Новенький, всего год назад сошедший со стапелей катамаран «Москва» не проплавал во Владивостоке и двух месяцев кряду, а уже, похоже, серьезно занемог. Из-за перегрева двигателей судно вынуждено прямо во время рейсов периодически ложиться в дрейф и, по мнению экипажа, навряд ли протянет даже пять лет.

«Москва» - один из трех пассажирских катамаранов, заказанных администрацией Приморья для нужд саммита АТЭС, но (как и оба его собрата - «Владивосток» и «Санкт-Петербург») так и не задействованный в транспортном обеспечении гостей и участников форума по причине срыва сроков сдачи.

Судно, рассчитанное на перевозку 223 пассажиров и способное (согласно ТУ) развивать скорость до 27 узлов (то есть его можно назвать скоростным), долгое время находилось не у дел и лишь в июне этого года было сдано краевыми властями в аренду компании «Танира» - для перевозки пассажиров на острова Попова и Рейнеке.

О неэффективности использования скоростных катамаранов на коротких линиях «ЗР» писал еще год назад, ссылаясь на мнение заместителя генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА. По словам нашего эксперта, «в краевом департаменте транспорта исходили из того, что по своим характеристикам катамараны могут быть использованы на этих линиях, но никаких расчетов никто не делал. А это не что иное, как растранжиривание бюджетных средств».

Но оказалось, что у судна есть и технические проблемы. В этом убедился наш корреспондент, решивший отдохнуть на о. Рейнеке.

Во время двухчасового плавания капитан неоднократно извещал пассажиров о том, что «судно ложится в дрейф по техническим причинам». Причем это было и на пути туда, и на пути обратно. Задержка оба раза составляла 15-20 минут. По словам бывалых пассажиров, это обычное явление.

Как пояснил один из членов экипажа, остановка катамарана вызвана перегревом дизелей. «Никакого сравнения с судами, которые строились в советские времена! Вот, к примеру, «Бригадир Ришко» на плаву уже полвека и проплавает еще столько же, если за ним нормально ухаживать. А тут не успели начать эксплуатацию - и начались отказы. Вот увидите, лет через пять придется этот катамаран списывать на лом. А может, и раньше», - заявил, не скрывая раздражения, моряк.

По словам членов команды, катамаран был принят, по сути, недоделанным. Нет никаких условий для отдыха экипажа - ни камбуза, ни помещений для отдыха и нет ни одной каюты! Но несладко приходится и пассажирам. Мало того что злополучные двигатели грозят выйти из строя прямо в открытом море, есть и другие неприятности, омрачающие поездку. К примеру, невыносимая духота, форменная душегубка в верхнем салоне. Здесь, как и в нижнем салоне, должны были установить кондиционер. Но не установили. Видать, спешили. А так как по проекту кондиционер в салоне планировался, никакой дополнительной вентиляции делать не стали. И пассажиры вынуждены задыхаться при задраенных намертво иллюминаторах!

Но это одна из проблем.

Вторая – пассажиры вынуждены занимать очередь задолго до открытия кассы. Продавать билеты начинают за два дня до рейса (на пятничный рейс - в среду). Начинают... и практически тут же заканчивают.

В 7 утра, то есть за час до начала продаж, у дверей «времянки», где расположены кассы, собирается толпа. После открытия желающие организуются в очередь и за полчаса сметают то, что выкинут в свободную продажу. Все остальное – для островитян.

Руководство «Таниры» объясняет это тем, что, согласно договору с администрацией Владивостока, их задача - обеспечить билетами островитян. А остальные желающие пусть, мол, приходят перед отходом судна. Если островитяне билеты не выкупят, то, может, вам и повезет…

«С каждым годом все хуже и хуже», - возмущаются люди в очереди. - Сколько шумихи было вокруг этих катамаранов, а где результат? А ведь покупали суда на деньги всех налогоплательщиков, то есть и на наши деньги – тоже! Неужели горожанам, помимо личных автомобилей, придется обзаводиться еще и личными лодками, плотами и гидроциклами?»

Любопытно, что в итоге катамаран выходит в море заполненный лишь частично. До четверти мест на судне - пустует!

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.