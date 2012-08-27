Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье»: Во Владивосток нужно приезжать

Марина ЛОМАКИНА - один из тех приморских руководителей, кто принимает самое деятельное участие в проектах, реализуемых в последние годы в Приморском крае.

Наиболее яркие - строительство двух гостиниц, отвечающих статусу пяти звезд, проект игорной зоны «Приморье», реализация которого началась в бухте Муравьиной под Владивостоком. Помимо этого еще развитие ипотечного кредитования в крае, которым занимается руководимое ею ОАО «Наш дом - Приморье».

Марина Александровна - активный участник общественной жизни отрасли, возглавляет саморегулируемую организацию строителей «Региональное объединение строителей Приморского края» (СРО «Рос-ПК»). Понимая, что многие вопросы развития бизнеса решаются на местном законодательном уровне, она стала депутатом Владивостокской городской думы. И здесь тоже не статус носит, а принимает самое деятельное участие в законо-творческом процессе и общественной экспертизе решений власти. Характер у нее - дальневосточный.

«ДК» пригласил Марину Ломакину в собеседники этого номера, основная тема которого - перспективы развития Дальнего Востока.

- Марина Александровна, что, по вашему мнению, сегодня значат для Дальнего Востока объекты, построенные в рамках Федеральной целевой программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества»?

- Безусловно, историческая миссия Владивостока - это тихоокеанские ворота, выход для России в АТР. И в ближайшие 50 лет он будет приобретать все большую значимость с точки зрения позиционирования России в этом регионе.

Масштабные инвестиции в Приморье со стороны федерального, регионального и муниципального бюджетов дали городу новую инфраструктуру. Ими надолго создан задел развития территории. Это важный сигнал для тех людей, которые здесь будут работать, инвестировать, жить.

Хочу отметить, все объекты, которые сегодня появились в Приморье, современны, и это - новый опыт для людей, которые их проектировали и строили. За последние 20 лет мир ушел вперед, и наша задача - в короткий срок наверстать разрыв. Сделать это можно, только участвуя в новейших проектах, используя самые последние технологии в строительстве. К чести многих строительных компаний, которые довели дело до конца, могу сказать, что они уже обладают современными компетенциями и смогли подготовить своих специалистов к реализации будущих не менее масштабных и сложных проектов.

Построенные объекты будут работать на город и край. Особенно, на мой взгляд, важны очистные сооружения, современный полигон ТБО, перевод на газ ТЭЦ-2. Все это кардинально меняет экологическую ситуацию в регионе и дает дополнительные баллы инвестиционной привлекательности территории.

В дальнейшем государственные инвестиции должны быть замещены частными.

Чтобы это происходило, в регионе должен быть создан комфортный для инвесторов деловой климат. Речь идет об оперативном решении вопросов выделения земли, согласования проектов и т. д. Нужно максимально сократить так называемые административные барьеры и предоставить преференции тем инвесторам, которые готовы развивать территорию. Это путь всех развитых экономик. В этом случае естественные конкурентные преимущества региона будут реализованы.

По своему человеческому потенциалу и квалификации кадров Приморье пока не является топ-регионом. Но есть надежда на то, что новые образовательные возможности, которые появились с созданием федерального университета, новой учебной базы мирового уровня, позволят готовить специалистов с самыми современными компетенциями, которые будут востребованы. Наше СРО «Региональное объединение строителей Приморского края» тоже будет участвовать в этом процессе. Сегодня существует огромная пропасть между академическими знаниями, которые даются в вузах, и тем, что на практике требует бизнес. Чем скорее и эффективнее мы сократим этот разрыв, тем быстрее получим необходимый результат.

- Вы - руководитель строительства двух пяти-звездочных гостиниц, которые сейчас вводятся в эксплуатацию во Владивостоке. Что меняет их появление на приморском рынке гостеприимства?

- Такие объекты на Дальнем Востоке появляются впервые. Наши гостиницы в центре города будут управляться международным сетевым оператором - гостиничной сетью «Хаятт». Это другие условия приема гостей, требования к персоналу. Но важно и то, что наши отели появляются в сети этого оператора. Его клиенты в десятках стран будут знать, что во Владивосток можно приезжать и получать сервис мирового уровня, больше будут знать о самом городе.

Сотрудничество с «Хаятт» - это уже показатель того, что Владивосток в списке городов, где крупные зарубежные компании видят свои перспективы. Мы полагаем, что гостиницы - это первый шаг, и вслед за «Хаятт» во Владивосток придут и другие. К России всегда повышенный интерес, хотя не всегда понятна наша ментальность…

- Ваша компания ведет крупный проект - игорная зона рядом с Владивостоком. Что она собой будет представлять, какова идеология проекта?

- Проект интегрированной развлекательной зоны на базе игорной зоны «Приморье» является одним из поддерживающих развитие края, Владивостока и Артема. Сегодня вокруг Приморья существует мощный потребительский рынок для индустрии развлечений и игровых заведений. Грех это не использовать.

Помимо интегрированной развлекательной зоны - отелей, ресторанов и казино - проектом предусматриваются возможности для туризма (хайкинг и пешие прогулки), для спорта, семейного и индивидуального отдыха. У нас появится такое безопасное и современное место, где все, что для этого необходимо, будет под рукой.

Важно, что при развитии этого проекта будут задействованы современные строительные технологии, потребуются проектные организации, которые могут проектировать по-новому, инженеры соответствующей квалификации, способные решать такие задачи. А после введения объектов в эксплуатацию потребуются кадры по обслуживанию этих зданий и заведений.

Мы должны получить эффект от того, что одновременно будут развиваться смежные отрасли - производство продуктов питания, транспортные и туристические услуги. Наши гости, безусловно, захотят посмотреть, что есть рядом - в крае, городе…

Сегодня мы говорим о том, что край должен научиться производить и продавать новый продукт. Развитие развлекательной зоны - это элементы новой экономики, что влечет за собой в том числе и необходимость «изменить свое лицо». Стать радушнее, вытащить все свои лучшие качества и научиться их продавать. Другого пути нет.

Безусловно, для жителей Приморья польза от этого проекта будет в виде тех налогов, которые станут поступать в региональный и местный бюджеты и в дальнейшем перераспределяться на решение социальных задач, которые стоят перед краем.

- Каковы общие характеристики зоны и в какой строительной стадии она находится?

- Минимальный объем заявленных инвестиций - $2 млрд, новых рабочих мест - 4,5 тысячи человек, хотя ожидаем, что по факту их будет больше. В первые десять лет развития проекта эта территория должна будет сгенерировать туристический поток до 8 млн человек. Пока у нас в крае за год бывает всего около 100 тысяч иностранных туристов. Опираясь на этот проект, за десять лет Приморье будет в состоянии принять до 10 миллионов гостей. Это подтверждается исследованиями, которые мы заказывали. Но все это считали из пессимистического прогноза!

Сегодня уже утверждена градостроительная документация, ведутся работы по устройству инженерной инфраструктуры, размежеваны земельные участки, определены зоны и запущен процесс запроса на концепт. Это позволяет направлять наши предложения потенциальным инвесторам и получать от них ответные - с их видением наиболее удачного развития того или иного земельного участка. Эти предложения будут рассматриваться нами при участии экспертов и представителей администрации Приморского края в конце сентября. Это позволит выбрать наилучшие проекты и тех инвесторов, которые предлагают самую выгодную программу: объем туризма, инвестиций, уровень предложения новых рабочих мест - все в комплексе.

Мы этот процесс делаем открытым, чтобы продемонстрировать, что краевая власть готова к прозрачному и справедливому диалогу с различными инвесторами. Это международный опыт, и мы считаем, что в случае его внедрения у нас появляется хороший шанс осуществлять и многие другие проекты. С этой точки зрения Россия становится более понятной инвесторам. Их положительный опыт будет привлекать других инвесторов.

При реализации этих проектов мы рассчитываем на поддержку федерального центра, обеспечивающую стабильный инвестиционный климат. Закон об инвестиционной деятельности должен гарантировать инвесторам стабильные базовые условия, в том числе налоговые, как минимум, на десять лет.

В идеале должна быть одна система учета, удовлетворяющая как налоговые органы, так и акционера с точки зрения международных требований, когда твоя отчетность становится публичной. Именно этого инвесторы, как правило, и ждут от власти. И устранения административных барьеров. То есть необходима возможность вхождения на рынок исключительно на условиях конкуренции, а не по принципу «своих».

Очень важно, что проект поддерживается действующей властью, что он не будет закрыт и гарантирует защиту инвестиций. Инвесторам важен сигнал, что они действуют в соответствии со стратегическими планами города и региона, находятся в том тренде, который определен государством.

- И когда должны заработать первые объекты игорной зоны «Приморье»?

- Надеюсь, что в следующем году первый из них войдет в эксплуатацию. Это отель - с казино, рестораном, баром и оздоровительным центром. Следом должны пойти объекты, обеспечивающие возможности для развлечений, фитнеса, семейного отдыха. Ведь для людей интересно не только казино. Кстати, вся площадь объектов игорных заведений должна составить не более 5-7% от всей недвижимости, которая будет создана по проекту.

- Основная ваша деятельность сегодня связана с руководством компании ОАО «Наш дом - Приморье», которая помогает людям решать проблемы с жильем. Как вы оцениваете результаты и перспективы этой работы?

- «Наш дом - Приморье» - для тех, кто сегодня покупает жилье с помощью ипотеки. Мы занимаемся этим кредитованием уже 9 лет. Перед нами стояла задача обеспечить ликвидность рынка ипотеки, чтобы этот инструмент внедрялся и работал на рыночных условиях и чтобы такая услуга предоставлялась всеми банками на территории края. Я считаю, что компания с этой задачей успешно справилась.

Мы также участвовали в разработке субсидирования процентов при приобретении нового жилья, в программе «Молодая семья», по которой покупатели жилья практически без процентов получали рассрочку по кредиту на 15 лет. Эта программа действовала достаточно успешно, была востребована, и надеюсь, что с 2013 г. она снова будет введена в действие. Это, на мой взгляд, важнейший социальный проект, позволяющий закреплять в регионе молодежь. Есть квартира и работа - значит, есть базовые условия для жизни на Дальнем Востоке.

- Марина Александровна, трудно ли быть одновременно руководителем такой специфической ипотечной компании, депутатом гордумы, председателем строительного саморегулируемого объединения «РОС ПК», воспитывать трех детей и каждый день решать «гору» вопросов?

- Конечно, нелегко. Но помогает дисциплина, и четкое планирование своего времени. Это позволяет определять приоритеты и перераспределять нагрузку среди своих подчиненных. Для руководителя любого уровня очень важно уметь делегировать полномочия. А если рядом надежные партнеры и сотрудники, то, в принципе, самые сложные задачи по плечу. Хотя подбор команды и именно тех людей, которые необходимы сегодня, - это, наверное, самая большая сложность, с которой я постоянно сталкиваюсь.

Мы берем к себе молодых специалистов, и та школа, которую они проходят у нас, надеюсь, им очень помогает. Я не могу сказать, что у нас легко работать, но, кто выдерживает, способен решать любые задачи.

- А что для вас наиболее важно в жизни?

- Самое главное - это семья, поскольку она дает мне силы и для работы, и для общественной деятельности, и ту душевную энергию, которой необходимо делиться с теми, кому тяжело. Семья - это те тылы, которые дают мне поддержку, любовь, заботу обо мне. Я знаю: что бы ни случилось, меня там примут такой, какая я есть. Наверное, это важно для каждого человека. В моей жизни, к счастью, это случилось…

Виктор КУДИНОВ, «Дальневосточный капитал».