Владивостокский завод «Дальприбор» готовит допэмиссию

ОАО «Дальприбор» (Владивосток) планирует привлечь от собственных акционеров до 300 млн рублей за счет увеличения уставного капитала. По сведениям «ЗР», вопрос о проведении допэмиссии акций по закрытой подписке вынесен на рассмотрение внеочередного собрания, назначенного на сентябрь.

Всего общество предполагает разместить 10 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка по цене 30 рублей за акцию. В настоящее время уставный капитал «Дальприбора» составляет 72 тыс. 275 рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».