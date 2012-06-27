«Газпром» идет в Уссурийск, Врангель и Спасск-Дальний

В 2012 году «Газпром» инвестирует более 1,2 млрд рублей в разработку проектно-сметной документации и начало строительства ГРС в Уссурийске, Врангеле, Большом Камне, Дальнереченске, Спасск-Дальнем и ГРС-2 во Владивостоке, а также шести газопроводов-отводов к этим ГРС общей протяженностью 128,8 км и еще семи межпоселковых газопроводов общей протяженностью 43,5 км.

На прошлой неделе председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в Санкт-Петербурге подписали новое соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и администрацией региона. Предыдущее соглашение было подписано в декабре 2005 года, новое соглашение действует без ограничения срока.

Документ отражает основные направления совместной работы по реализации проектов газоснабжения и газификации края, переработки газа, производства компримированного, сжиженного природного и сжиженного углеводородного газа (СПГ, КПГ и СУГ), перевозки газа и продуктов его переработки морским транспортом.

Также среди основных направлений сотрудничества - использование СПГ, КПГ и СУГ для автономной газификации и в качестве моторного топлива.

На встрече были рассмотрены вопросы газификации Приморского края. Речь шла об утвержденной совместной программе газификации региона на 2012-2015 гг. «Газпром» в рамках программы планирует обеспечить строительство 196,8 км газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов, а администрация края, в том числе, - строительство Находкинской ТЭЦ.

Досье "ЗР"

На Дальнем Востоке, в том числе на территории Приморского края, «Газпром» реализует инвестиционный проект по строительству первой межрегиональной газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Первый пусковой комплекс этой ГТС введен в эксплуатацию. Его протяженность составляет 1350 км, из них по территории Приморского края - 584,3 км.

Строительство ГТС позволило приступить к масштабной газификации Дальнего Востока России. Первым потребителем газа в Приморском крае стала ТЭЦ-2 Владивостока. В настоящее время газоснабжение потребителей Приморского края в основном осуществляется сжиженным углеводородным газом. В 2009-2011 годах «Газпром» инвестировал в газификацию региона 8,1 млрд рублей. Средства были направлены на проектирование и строительство межпоселкового газопровода от ГРС г. Владивостока до о. Русский, газопровода от ГРС Владивостока до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная», газопроводов на ТЭЦ-2 г. Владивостока и к автозаводу ОАО «Соллерс» во Владивостоке.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".