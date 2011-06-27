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В гостиницах Владивостока на период визита Дмитрия Медведева выкуплены все номера
В большинстве гостиниц Владивостока не осталось свободных номеров на период с 29 июня по 1 июля. Как сообщили корреспонденту РИА PrimaMedia представители одного из отелей, ожидается прибытие большой делегации VIP из Москвы и других российских регионов и зарубежья в связи с визитом во Владивосток президента России Дмитрия Медведева.
"Забронировать номер сейчас почти невозможно, остались лишь несколько номеров эконом-класса в ряде гостиниц", - уточнил источник.
Известно, что рабочая поездка главы российского государства во Владивосток состоится с 29 июня по 1 июля. Традиционно в поездке первое лицо сопровождают представители министерств и ведомств. Планируется провести здесь совещание по содержанию повестки саммита АТЭС и по вопросу организационной подготовки к этому мероприятию. Ранее об этом сообщил председатель оргкомитета саммита АТЭС, первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Напомним, в 2002 году во Владивостоке состоялась встреча Владимира Путина, тогда занимавшего пост президента России, и сына "великого вождя". В бывшей резиденции генсека Брежнева в пригороде Владивостока политики подробно проговорили все вопросы, связанные с соединением Транссибирской и Транскорейской железнодорожных магистралей.
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