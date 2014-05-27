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Владивосток заглянул в свое будущее
Ведущие архитекторы и урбанисты России обсудили концепцию развития столицы Приморского края
Как уже сообщал «Золотой Рог», в августе 2014 года по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в столице Приморья пройдет Первый владивостокский урбанистический форум. В преддверии этого мероприятия во Владивостоке состоялся очередной круглый стол, организованный администрацией города. На этот раз темой встречи стала «Концепция генерального плана Владивостока. Основные направления развития города».
Помимо ведущих специалистов из Приморья в обсуждении приняли участие представители трех авторитетных проектных организаций в сфере градостроительства в стране: ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва), «Гипрогор» (Москва), «РосНИПИурбанистики» (Санкт-Петербург).
Открывая работу круглого стола, модератор Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что после саммита АТЭС было принято решение о разработке нового генерального плана. «Мы все воочию увидели, что предыдущий генплан 2008 года не отражает тех изменений, которые произошли в городе. И сейчас мы понимаем, что Владивостоку необходим совершенно новый стратегический документ для развития в долгосрочной перспективе. При разработке генплана надо учитывать тот уровень, на который город должен подняться в силу своего географического и геополитического положения», - заявил Анатолий Мельник.
«Мы хотели бы услышать ваше мнение относительно тех направлений, в которых Владивостоку нужно развиваться. Необходимо посмотреть, куда Владивосток может двинуться с полуострова Муравьева-Амурского», - обратился к экспертам первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ.
Он отметил, что географическое положение города крайне выгодно с точки зрения расположения транспортных логистических путей. С другой стороны, мы «заперты» на полуострове: с юга море, с запада и востока – заливы, с севера – лесничество. Очевидно, что достичь населения в миллион человек в этих условиях крайне сложно. Поэтому необходимо рассмотреть возможность движения города за пределы полуострова Муравьева-Амурского. Например, на другую сторону Амурского залива, где расположен поселок Береговое, который, кстати, относится к Владивостокскому городскому округу.
«У нас есть видение Владивостока – это транспортно-логистический узел, который должен стремиться к мировому уровню. Мы находимся в Азии, и если России и участвовать в торговых отношениях в этом регионе, то логично делать это через Владивосток. Здесь пересечение морских путей, железнодорожных, воздушных. Поэтому мы хотели бы услышать ваше мнение именно в таком масштабе: куда развиваться Владивостоку как транспортно-логистическому центру в масштабах межгосударственных отношений?» - сказал Алексей Литвинов.
Бросок через залив
Одно из возможных решений – «перешагнуть» на противоположную сторону Амурского залива, где расположен входящий во Владивостокский городской округ поселок Береговое. Но для этого придется построить мост на Песчаный.
«Нам надо создать условия для того, чтобы город жил, дышал, развивался. В появлении моста на Песчаный не вижу принципиально ничего плохого. Это привлечет за собой децентрализацию расселения, что само по себе нужно приветствовать. Это усилит и разовьет находящиеся вокруг поселки и малые города. А проблема малых городов сегодня одна из общенациональных проблем», - резюмировал директор ФГБУ «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт по строительству РААСН» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ.
Обсуждая идею строительства мостов и автодороги, ряд участников круглого стола затронули тему экологии, поскольку планируемые автомагистрали могут проходить через лесные массивы. Но, по словам Дмитрия КЛИМОВА, директора Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству РААСН, вопросами экологии нужно заниматься не в ущерб экономике. «Мы всегда говорим об устойчивом развитии, но забываем, что она базируется на трех составляющих: социальной, экономической и экологической. И если мы живем в бараках, при этом у нас хорошая экология… замечательно. Но будет потом социальный взрыв, и от этого всего ничего не останется», - отметил эксперт.
Мегапорт в мегасити
«При обсуждении концепции развития города необходимо учитывать его геополитическое положение, - подчеркнул главный архитектор ОАО «ДНИИМФ», советник РААСН Александр КОТЛЯРОВ. - Сейчас между Россией и Китаем планируется много проектов. Есть идея расширить железнодорожную сеть между РФ и КНР. Так почему бы не сделать это через Владивосток?..
Сейчас и правительство говорит о возросшей роли Владивостока, о значимости политики на Востоке. Здесь нужен мегапорт. Перевалка грузов здесь должна возрасти в разы! Это все нужно учитывать при разработке концепции генплана нового Владивостока.
Администрация Владивостока заключила контракт с Российским научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики для разработки концепции изменений в генплан. По итогам этой работы в будущем запланировано создание нового генплана города.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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