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Владивосток принимает Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум
На острове Русский 27 мая начал работу Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум АТЭФ-2013, в рамках которого 29 мая пройдет Бизнес-форум "Создавая будущее энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
По данным оргкомитета, участие в форуме примут более 250 делегатов из 62 стран, в том числе министры энергетики ряда государств. В течение четырех дней они будут работать на Русском острове в новом кампусе Дальневосточного федерального университета.
Мероприятия 27 и 28 мая отнесены к сегменту старших должностных лиц саммита и пройдут в закрытом режиме. Остальные обсуждения и встречи будут доступны для прессы.
29 мая в рамках саммита пройдет бизнес-форум АТЭФ "Создавая будущее энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Как ожидается, с ключевым докладом "Восточный вектор энергетической стратегии России: перспективы поставки российских топливно-энергетических ресурсов на рынки стран АТР" выступит профессор, заместитель директора Института систем энергетики Сибирского отделения РАН Борис САНЕЕВ.
В программе бизнес-форума - две тематические дискуссии: первая предполагает обсуждение будущего энергетики АТР, вторая - ускорение темпов инноваций и технологического прогресса в энергетике.
Также состоится "круглый стол" на министерском уровне, в рамках которого будут обсуждаться возможности для сотрудничества и партнерства с целью обеспечения устойчивого энергетического будущего в АТР.
30 мая участники министерского сегмента форума будут обсуждать роль регионального сотрудничества по вопросам энергетической безопасности.
АТЭФ-2013 проходит во Владивостоке под эгидой Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Созданная в 1947 году, она является самой большой из пяти региональных комиссий ООН. Основным направлением ее деятельности является решение экономических и социальных проблем региона.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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