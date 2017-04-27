Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter

В мероприятии приняли участие специалисты по подбору персонала, руководители компаний, маркетологи. Организаторам мероприятия выступил сайт по поиску и подбору персонала HeadHunter.

На конференции были рассмотрены вопросы аналитики зарплат, компенсаций. С темой «Развитие Дальнего Востока России» выступил первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала, Павел Игнатьев. Он рассказал про основные инструменты, которые используются для развития региона, о тенденциях на рынке труда Приморья.

Мы задали вопросы одному из спикеров конференции, Наталье Даниной о проекте Банк данных заработных плат, зачем и для чего он нужен специалисту по подбору персонала.

Банк данных заработных плат: проект для компаний, которые развиваются

Несколько лет назад HeadHunter выпустил на рынок проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России, Банк данных заработных плат. О том, как развивается проект, и какие запросы самые популярные у работодателей, мы поговорили с директором департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, Натальей Даниной.

-Банк данных заработных плат работает уже несколько лет, изменились ли компании и их запросы за это время?

Проект по-прежнему интересен компаниям, которым важен вопрос заработных плат и компенсаций. Потребность в подобной информации возникает при открытии новых вакансий, когда сотрудники просят прибавки, в процессе бюджетирования, индексации и т.п. Кроме этого, знание ситуации на рынке дает понимание о том, в какой ситуации находится компания, переплачивает или недоплачивает она своим сотрудникам. Сегодня, при оптимизации бюджетов у многих компаний, знать это очень важно. Такие работодатели часто обращаются к нам за информацией.

То есть, сами компании не изменились, но их запросы немного поменялись: в 2014 году, когда запускался проект, у нас была масса вопросов про девелоперов. В 2015 самой актуальной стала сфера «Информационные технологии», а вот в 2016 запросы стали самыми разными, к нам обращались самые разные компании из самых разных сфер.

- А надо ли компаниям знать зарплаты на этапе подбора персонала?

Конечно! Один из самых сложных вопросов при подборе персонала – это правильное предложение о зарплате. Если вознаграждение будет ниже среднерыночной для этой позиции, компании просто не сможет привлечь хорошего специалиста или рискует его в скором времени потерять. Если же зарплата ощутимо выше, компания переплачивает за то, что можно получить дешевле! Поэтому знать реальные, достоверные зарплаты очень важно!

-Банк данных заработных плат работает на рынке почти три года, как поменялся сам проект за это время?

Первое, что хочется отметить, это наши данные, их стало больше, они стали чище. За почти три года, наши специалисты научились работать с данными «серых» компаний, мы точечно отработали с представителями разных профобластей.

Сейчас в активе Банка данных заработных плат более 9 000 пользователей и 700 компаний-участников. По закону формирования выборки, этого числа вполне достаточно для получения качественной достоверной информации по основным специалистам, наиболее востребованным на рынке труда.

В ближайших планах на этот год у нас дальнейшее развитие проекта: планируем представлять в нем не только реальные зарплаты сотрудникам, но и их ожидания и предложения в вакансиях для них. Считаю, что эта информация будет наиболее полной для зарплатной аналитики компаниями.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.