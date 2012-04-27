Объекты саммита АТЭС становятся предметом судебных разбирательств

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ZRPRESS. Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность отказа ООО «ДВ-Спецфундаментстрой» во взыскании с ООО «Тихоокеанская мостостроительная компания» долга и процентов в размере 91 210 474 рублей.

В ноябре 2009 года в целях реализации краевой целевой программы между ООО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и Департаментом дорожного хозяйства Приморского края был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги пос. Новый - Полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл на участке полуостров Де-Фриз - пос.Седанка с низководным мостом (эстакадой) Приморский край».

На основании договора строительного подряда для возведения моста было привлечено ООО «ДВ-Спецфундаментстрой». Выполнив работы по установке свайных оснований моста, общество представило заказчику формы отчетности на сумму, превышающую на 89 миллионов рублей ранее оговоренную. Поскольку ООО «ТМК» отказалось в добровольном порядке возместить понесенные расходы, истец обратился в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.

Решением арбитражного суда от 22.06.2011, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от 08.08.2011 требования были удовлетворены в полном объеме. Постановлением Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 08.11.2011 вышеназванные решение и постановление были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Повторно исследовав материалы дела и оценив все имеющиеся доказательства, суд отказал во взыскании денежных средств с ООО «ТМК» в связи со следующим. При погружении стальных свай в землю истец использовал технику, стоимость услуг которой была выше, чем рыночная, что повлекло увеличение понесенных расходов. Но в ходе судебного разбирательства общество не представило доказательств о необходимости использования какой-либо уникальной технической установки, единственно способной произвести спорные работы.

С решением суда первой инстанции согласился и Пятый арбитражный апелляционный суд, оставив жалобу истца без удовлетворения.

«Золотой Рог».