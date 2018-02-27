Судебные дела "семьи Пушкарева" легли на плечи нового мэра Владивостока

«Серый дом» Владивостока продолжит арбитражный спор с Федеральной антимонопольной службой и при новом мэре

В минувшую среду, 21 февраля, городская администрация направила кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Приморского края по делу о закупках инертных стройматериалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». Ранее кассационные жалобы в окружной арбитраж в Хабаровске также направили упомянутый МУП и ООО «Востокцемент», принадлежащее родственникам экс-главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Арбитражный процесс, о котором неоднократно рассказывала деловая газета «Золотой Рог», тянется с 2015 года. Именно тогда управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю усмотрело признаки ограничения конкуренции при проведении аукционов на поставку инертных строительных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». По версии УФАС, условия конкурсов ставили в преимущественное положение предприятия группы компаний «Востокцемент», контролируемой семьей Игоря Пушкарева. Вскоре решение и предписание антимонопольщиков, касающиеся данных торгов, были опротестованы администрацией Владивостока, «Дорогами Владивостока» и ООО «Востокцемент». Поначалу решения судебных инстанций выносились именно в их пользу; однако при новом рассмотрении дела в 2017 году Арбитражный суд Приморского края, а позднее и Пятый арбитражный апелляционный суд согласились с доводами УФАС о якобы имевшем место ограничении конкуренции.

21 февраля Арбитражный суд Дальневосточного округа принял кассационную жалобу ООО «Востокцемент» к рассмотрению. В тот же день аналогичную жалобу подала еще одна сторона по делу - администрация Владивостока. Судебное заседание назначено на 12 апреля. Добавим, что именно АС Дальневосточного округа почти год тому назад направил «дело Востокцемента» на пересмотр в суд первой инстанции, постановив при этом рассмотреть дело новому составу суда.

Напомним, что 27 февраля в Тверском суде Москвы продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова. В основу этого дела, как считается, легли материалы расследования УФАС по Приморскому краю, являющиеся предметом спора в арбитражном деле, о котором сказано выше.

Между тем, Игорь Пушкарев рассказал в соцсетях о своих тюремных «буднях». На своих страницах в социальных сетях раскрыл «техническую» сторону судебного процесса, который ныне вершится в одном из столичных судов. Деловая газета «Золотой Рог» приводит текст полностью.

«Все, кто следят за процессом, видят только внешнюю часть айсберга. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как лично для меня прошел этот судебный день. Подъем в 06:45, в 08:00 меня забрали из камеры. С собой из камеры разрешают взять бутылку воды (если она есть, если личной воды нет - то без воды). После досмотра («шмона») выдают сухой паек: сухари, куриные консервы (звучит громко, в реальности в них можно найти, к примеру, клюв цыпленка и т.д.), консервированный рис, пакетик чая и пластиковый одноразовый стакан. Затем всех грузят в автозак.

Он поделен на два отделения: «пеналы» вдоль линии кузова - перегородка стоит вдоль, а не поперек, чтобы заключенные не смогли раскачать машину из стороны в сторону и завалить на бок. Кроме пеналов, есть два «стакана» - металлические шкафы с глухими дверьми, рассчитанные на одного человека. Меня определили в «стакан». Очень узко, невозможно раздвинуть плечи, пришлось сидеть вполоборота (ну, я же йог:-), мне не привыкать). Света нет. В двери «стакана» есть небольшой смотровой глазок, мне повезло, что он был приоткрыт, а то бы ехал в полной темноте.

После этого начинается долгая дорога до суда. Сначала всех привозят в Мосгорсуд - перекресток всех СИЗО. Там идет распределение - кому в какой суд (так называемая «сборка»). На «сборку» уходит часа два, потом везут в районный суд. В Тверской суд нас привезли в первом часу, но время примерное, так как часы запрещены. В суде в конвойной комнате «стаканы» побольше - нас утрамбовали по шесть человек в «стакан». В 14:00 провели в зал. Дальше началась более публичная часть процесса - судебное заседание.

Примерно с 18:00 до 19:00 был перерыв, я перекусил сухарями из «сухпая». Потом процесс продолжился и закончился к 20:00. В начале девятого вечера мы выдвинулись тем же маршрутом в обратном направлении - в Мосгорсуд на «сборку» и далее «по домам». По казенным. В камере я был примерно в час ночи. Вот такое мое 13 февраля 2018 года».

Артем СТРОГИН.