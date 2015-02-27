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Аэропорт Владивостока требует от чиновников исполнения решения Путина
Депутаты Думы Владивостока поддержат инициативу МАВ о полном снятии ограничений на авиаперевозки в контексте проекта «Свободный порт Владивосток»,сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу МАВ.
На состоявшемся 26 февраля в Думе Владивостока заседании круглого стола на тему «Социально-экономическое положение и развитие Владивостокского Городского Округа: проблемы и перспективы» представители ОАО «МАВ» выступили с предложением к Думе обратиться на федеральный уровень с инициативой о придании Владивостоку статуса города, ограничения на полеты в который полностью отсутствуют.
Данная инициатива может быть реализована в рамках включения аэропорта Владивосток в состав Свободного порта Владивосток, о чем уже упоминалось ранее в СМИ. Также внимание депутатов было обращено на необходимость развития въездного туризма в Приморском крае и Владивостоке, который послужит локомотивом развития авиационного сообщения Дальневосточного региона со странами АТР.
Депутаты Думы Владивостока поддержали предложение руководства аэропорта и пообещали передать его в соответствующее отраслевое ведомство в области гражданской авиации Минтранса России.
В настоящее время режим Открытого Неба уже действует в аэропорту Владивостока по нескольким иностранным направлениям АТР. На остальных направлениях существуют ограничения по перечню маршрутов, количеству авиакомпаний, количеству частот и емкости воздушных судов.
В инициативе, предложенной руководством аэропорта Владивостока, речь идет о предоставлении иностранным авиакомпаниям коммерческих прав без ограничений на международные авиаперевозки в рамках 3 и 4 свобод воздуха между Владивостоком и аэропортами государств региона АТЭС.
В подтверждение необходимости снятия ограничений говорит опыт уже существующего сообщения в режиме Открытого Неба с Южной Кореей. В мае 2012 года были сняты все ограничения в рамках 3-й и 4-й свобод воздуха для авиакомпаний обоих государств на авиаперевозки между Владивостоком и пунктами в Республике Корея. Результатом снятия ограничений стал значительный рост числа вылетов в Южную Корею – Сеул, Пусан, Янг-Янг. Количество рейсов сразу увеличилось почти в полтора раза, а за 3 года их прирост составил 83%.
Впервые предложение предоставить статус свободного порта с особым налоговым режимом было озвучено Президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. О перспективности включения в зону свободного порта аэропорта Владивостока говорил полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, на создание полной концепции свободного порта, уйдет три месяца, затем проект будет проходить согласование с различными государственными органами.
Судя по всему, недавний передел аэропортовых активов, о котором сообщала деловая газета "Золотой Рог", положительно сказался на новой политике компании и владельцы уже предпринимают активные шаги для успешного развития аэропорта.
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