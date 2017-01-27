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Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"

27 Января 2017, 16:32 | Владивосток

В редакции газеты «Золотой Рог» прошли пресс-конференция и рабочее совещание строителей.

На 60 компаний выросла численность СРО «Альянс строителей Приморья» с 3 июля 2016 г., когда с  принятием федерального закона №372-ФЗ в стране было положено начало реформированию саморегулируемых строительных организаций.

На прошедшей сегодня в Издательской компании «Золотой Рог» пресс-конференции директор Дальневосточного филиала Ассоциации СРО «МОС» Татьяна ЛАРЦЕВА, руководитель отделения СРО «Томские строители» Владимир САМАРИН и директор НП "Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА» Андрей ГОЛОТИН подтвердили переход компаний, входивших в эти саморегулируемые объединения строителей, в СРО «Альянс строителей Приморья».

Они отметили, что данное ответственное решение во исполнение названного закона, потребовавшего перехода их компаний в местные СРО, ими было принято в пользу СРО «Альянс строителей Приморья» добровольно и с учетом доверия и авторитета СРО «АСП» и его руководителей.

Было отмечено, что «Альянс строителей Приморья» осуществляет свою деятельность с 2009 года и сегодня в нем состоят более 200 приморских строительных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приморского края – застройщики, генподрядчики и производственные предприятия нашего региона.

Руководители «АСП» акцентировали, что эта саморегулируемая организация сегодня нацелена на высокие результаты и повышение эффективности регионального строительного комплекса. Кто ясно видит свое место в строительной отрасли и верит в свой успех, может прочно с ним связывать жизнь и деятельность. Двери Альянса всегда открыты для вступающих.

По завершении пресс-конференции ее участники провели рабочее совещание, связанное с вопросами перехода строительных компаний из межрегиональных СРО в Альянс строителей Приморья. Со стороны «АСП» в нем приняли участие Владимир НЕСКОБЛИНОВ, Наталья ЛИНЕВИЧ и Сергей ФЕДОРЕНКО.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: строительство  Альянс строителей Приморья  приморский край 



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