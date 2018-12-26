Во Владивостоке завершилось строительство современного судна снабжения

Судно будет работать с полупогружными плавучими буровыми установками «Газпрома»

Во Владивостоке во вторник прошла сдача судна снабжения «Иван Сидоренко», построенное ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ООО «Газпром флот».

На судне поднят российский флаг.

Закладка киля головного судна проекта 22420 «Иван Сидоренко» состоялась 19 сентября 2010 года, 31 мая 2013 года судно было спущено на воду для проведения достроечных работ и испытаний. В октябре 2017 года судно перешло на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.

Закладка второго судна «Остап Шеремета» состоялась 16 февраля 2011 года, 11 июня 2014 года судно спущено на воду. В сентябре 2018 года судно отправилось на достройку во Владивосток.

Договор на строительство двух судов снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками проекта 22420 был заключен между АО «Объединенная судостроительная корпорация» и ООО «Газпром флот» в интересах ПАО «Газпром».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АСЗ