www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.61 р. 100 JPY: 50.6 р.
EUR: 67.77 р. 10 CNY: 86.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке

26 Октября 2017, 12:06 | Владивосток

3-4 ноября более 1000 предпринимателей со всего Дальнего Востока обсудят актуальные вопросы развития бизнеса в рамках Третьего ежегодного Форума «РОСТ» 2017. Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России, но и выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО, которые открыли собственные компании и добились успеха в предпринимательстве. Они готовы поделиться знаниями и опытом с приморскими коллегами.

Участники Форума «РОСТ» из первых уст узнают истории создания известных на западе России брендов, таких как Школа робототехники для детей РОБОЛАБ Kids, проект FITMOST, онлайн-сервис Педиатр 24/7, онлайн-ресторан PlOV.COM, нано-косметика для одежды HYDROP и других.

– Поиски идеи для собственного бизнеса начались как раз во время обучения в МШУ СКОЛКОВО, – рассказывает владелица Школы РОБОЛАБ Kids Елена Мухаметзаянова. – Только представьте! США. Кремниевая долина. Беспилотные автомобили Google, электрические Tesla и гибридные Prius, а также свежий ветер Атлантики унесли прочь банальные мысли о собственном салоне красоты, бутике или ресторане… Я четко помню момент, когда решила учить детей основам робототехники. Это случилось на экскурсии в Microsoft, где я собственными глазами увидела, как машина распознает твое лицо и печатает его на 3d-принтере. Всего за три года нам удалось открыть 74 филиала по обучению детей основам робототехники в Москве и Московской области.

– Все началось в 2013 году, когда супруге моего коллеги понадобилась оперативная медицинская консультация, – делится своей историей сооснователь и руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц. – У них был еще совсем маленький ребенок. В этот момент появилась идея сделать доступный и удобный онлайн-сервис для помощи молодым мамам, который будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сегодня через наш сайт уже осуществлено более 14 тысяч онлайн-консультаций!

У каждого предпринимателя своя история побед и поражений, свой путь к успеху, но всех объединяет одно – умение не сдаваться и видеть перспективу там, где другие ее не видят. 3-4 ноября выпускники Бизнес-школы СКОЛКОВО и бизнесмены со всей России поделятся своими бесценными знаниями с участниками Форума «РОСТ» 2017. Присоединяйся и получи опыт лучших! Узнать более подробно о программе и спикерах, а также пройти регистрацию можно на сайте - http://rostforum.ru .

Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Ларьяновский (Skyeng), Егор Егерев (Tickets Cloud), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: бизнес  сколково  Владивосток Рост 2017  форум 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru