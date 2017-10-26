Выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке

3-4 ноября более 1000 предпринимателей со всего Дальнего Востока обсудят актуальные вопросы развития бизнеса в рамках Третьего ежегодного Форума «РОСТ» 2017. Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России, но и выпускники Московской Школы Управления СКОЛКОВО, которые открыли собственные компании и добились успеха в предпринимательстве. Они готовы поделиться знаниями и опытом с приморскими коллегами.

Участники Форума «РОСТ» из первых уст узнают истории создания известных на западе России брендов, таких как Школа робототехники для детей РОБОЛАБ Kids, проект FITMOST, онлайн-сервис Педиатр 24/7, онлайн-ресторан PlOV.COM, нано-косметика для одежды HYDROP и других.

– Поиски идеи для собственного бизнеса начались как раз во время обучения в МШУ СКОЛКОВО, – рассказывает владелица Школы РОБОЛАБ Kids Елена Мухаметзаянова. – Только представьте! США. Кремниевая долина. Беспилотные автомобили Google, электрические Tesla и гибридные Prius, а также свежий ветер Атлантики унесли прочь банальные мысли о собственном салоне красоты, бутике или ресторане… Я четко помню момент, когда решила учить детей основам робототехники. Это случилось на экскурсии в Microsoft, где я собственными глазами увидела, как машина распознает твое лицо и печатает его на 3d-принтере. Всего за три года нам удалось открыть 74 филиала по обучению детей основам робототехники в Москве и Московской области.

– Все началось в 2013 году, когда супруге моего коллеги понадобилась оперативная медицинская консультация, – делится своей историей сооснователь и руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц. – У них был еще совсем маленький ребенок. В этот момент появилась идея сделать доступный и удобный онлайн-сервис для помощи молодым мамам, который будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сегодня через наш сайт уже осуществлено более 14 тысяч онлайн-консультаций!

У каждого предпринимателя своя история побед и поражений, свой путь к успеху, но всех объединяет одно – умение не сдаваться и видеть перспективу там, где другие ее не видят. 3-4 ноября выпускники Бизнес-школы СКОЛКОВО и бизнесмены со всей России поделятся своими бесценными знаниями с участниками Форума «РОСТ» 2017. Присоединяйся и получи опыт лучших! Узнать более подробно о программе и спикерах, а также пройти регистрацию можно на сайте - http://rostforum.ru .

Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Ларьяновский (Skyeng), Егор Егерев (Tickets Cloud), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

Газета "Золотой Рог", Владивосток