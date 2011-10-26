Во Владивостоке открылся региональный центр решений для заказчиков

Теперь компании Владивостока и Приморского края получают уникальную возможность знакомиться с самыми современными технологиями и решениями в области ИТ и тестировать различные сценарии их применения, значительно экономя на создании и поддержке ИТ-инфраструктуры.

26 октября состоялось торжественное открытие первого во Владивостоке регионального центра решений для заказчиков. В церемонии открытия приняли участие Алексей Рештенко, директор департамента регионального развития Microsoft в России, Евгений Макаров, директор компании «Акцент», на чьей площадке будет расположен центр, а также представители компаний-партнеров и других организаций.

«Я, как представитель бизнес-сообщества Владивостока, могу с уверенностью сказать, что в регионе наблюдается множество сформировавшихся с точки информационных технологий предприятий, и давно назрела необходимость создания технологической площадки, где заказчики могли бы протестировать то или иное решение, перед тем, как принять окончательное решение о внедрении, - говорит Евгений Макаров, директор компании «Акцент». – Мы просто успели стать первыми и открыть такой центр раньше всех. Большую роль в этом сыграло наше давнее партнерство с мировым ИТ-лидером – компанией Microsoft, и я очень признателен коллегам за помощь и поддержку».

Досье: Компания «Акцент» - поставщик решений государственным и коммерческим структурам в области построения информационных систем, осуществляет разработку, внедрение и поддержку инфраструктурных решений с использованием современных технологий и оборудования ведущих мировых и российских производителей.

Центр решений во Владивостоке обеспечит заказчикам, ведущим свою деятельность в регионе, доступ к новейшим продуктам и технологиям. Здесь предусмотрен демонстрационный зал, где будут развернуты последние версии демонстрационных сценариев, охватывающие широкий спектр решений, построенных на продуктах и технологиях Microsoft, что в итоге позволяет получать и отбирать наиболее совершенные, эффективные и индивидуальные ИТ-решения. В работе центра будут задействованы ИТ-архитекторы, инженеры по сопровождению инфраструктуры, сервисный персонал и другие специалисты, которые будут подключаться по мере необходимости в рамках тех или иных проектов.

Как рассказал Алексей Рештенко,



«Дальний Восток – всегда был одним

из стратегических рынков для Microsoft.



Мы с удовольствием поддерживаем и развиваем здесь различные ИТ-проекты. Наличие нужных технологических ресурсов и профессиональной поддержки в шаговой доступности, а также свободный доступ к инновациям во многом определяет успех развития не только отдельной организации, но и всего региона. Открытие первого центра решений во Владивостоке – один из ключевых проектов Microsoft в России, который позволит местным предприятиям и организациям ближе познакомиться с современными технологиями, начать их активно использовать, и, в конечном счете, создаст условия для модернизации локальной экономики и повышения инновационности и профессионализма ИТ-компаний Владивостока и области».

На базе ресурсов центра планируется осуществлять разработку и демонстрацию новейших ИТ-решений для коммерческих компаний и государственных организаций, а также проводить обучающие мероприятия. Обеспечение эффективной работы центра станет еще одним вкладом компаний Акцент и Microsoft в развитие экономики региона.

Досье: Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. С ноября 1992 года в России действует представительство Microsoft (с июля 2004 года — ООО «Майкрософт Рус»), которое занимается продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка информационных технологий России.