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С лица Владивостока будут снесены 65 незаконно установленных объектов

26 Октября 2011, 17:41 | Владивосток

Демонтаж 65 незаконно установленных объектов запланирован во Владивостоке на ближайшее время. Объекты выявлены в ходе рейдов специалистами управления торговли и услуг администрации Владивостока.

Как сообщила начальник управления Людмила Белякова, у владельцев всех этих павильонов, торгующих фаст-фудом, шаурмой, фруктами, овощами, другими продуктами питания и промтоварами, нет необходимых правоустанавливающих документов на землю и установку павильонов. Это приводит к тому, что за качество реализуемой продукции никто не отвечает. Кроме того, торговцы не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию законопослушным предпринимателям.

Возобновить демонтаж незаконных объектов позволяет муниципальный правовой акт №30-МПА, законность действия которого администрация Владивостока отстояла в суде. Напомним, в августе 2011 года решением Ленинского районного суда муниципальный правовой акт №30-МПА "Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока" был признан противоречащим закону и не действующим со дня вступления в законную силу решения суда. Однако 19 октября Приморский краевой суд принял решение об отмене данного решения Ленинского районного суда.

"Муниципальный правовой акт №30-МПА позволяет во внесудебном порядке решить проблему незаконных киосков, - прокомментировала Людмила Белякова, начальник управления торговли и услуг. - Если у предпринимателя нет правоустанавливающих документов на объект, составляется акт о выявлении самовольной постройки, после чего комиссия принимает решение об освобождении самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки. Предпринимателю дают несколько дней на добровольный демонтаж объекта. Если владельца не могут найти или же он отказывается самостоятельно убрать свое имущество, объект демонтируют силами подрядной организации. Расходы затем обязаны возместить владельцы".

Работа по демонтажу незаконных объектов проводится с целью навести в городе порядок, очистить тротуары, пешеходные зоны, парки, дворы, скверы, обочины дорог, остановки транспорта от самовольно и хаотично установленных конструкций, киосков, контейнеров и других объектов.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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