Евгений Рогоза об откатах на стройках саммита АТЭС во Владивостоке: Так было, есть и будет всегда

Строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке приближается к финальной стадии: по ряду объектов наблюдается увеличение темпа работ, но есть и те, которые считаются проблемными. Между тем, реализуемые здесь инфраструктурные проекты позволят городу в дальнейшем развиваться и расти. Правительством ставится задача, чтобы из города-порта Владивосток стал мощным мегаполисом с населением не менее 1,5 млн человек. Над реализацией проекта работают тысячи людей, не обходится и без конфликтных ситуаций.

О том, как продвигается строительство, из-за чего падает производительность, об «откатах» и о повышенном тестостероне у рабочих РИА PrimaMedia рассказал генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Евгений РОГОЗА.

- Евгений Владимирович, как на настоящий момент вы оцениваете подготовку к саммиту АТЭС?

- В новой редакции программы значится 66 объектов, из них по четырем объектам - что касается Минобороны и освоения Киренского газового месторождения - у нас информации нет. По 27 объектам вопросов никаких не возникает, по 19 нужно ускоряться и ужесточать меры к подрядчикам, 16 объектов мы относим к проблемным, так как работы по ним могут быть не завершены до саммита. Но, с другой стороны, эти объекты практически все относятся к внебюджетным и прямого отношения к проведению саммита во Владивостоке не имеют.

- Это в целом, а если пройтись по каждому объекту?

- Начнем с аэропорта, тут особых проблем не видим. Думаю, что с первого квартала 2012 года тут начнут в тестовом режиме принимать самолеты и обкатывать новый терминал. Дорога к терминалу построена, по железной дороге уже в ноябре будут пускать поезда в тестовом режиме. Ну, а вместе с тестовым режимом с конца 1 квартала, видимо, пойдут уже и регулярные перевозки.

Что касается двух участков дорог до Владивостока, которые расширяются до 6 полос, оборудуются развязками, переходами, то основная часть работ будет завершена в этом году. Но финишный слой зимой укладывать не хочется - это все-таки нарушение технологии, потому отложат это до тепла.

Дорога Де-Фриз - Седанка, которая пройдет мимо города и вовлечет в единое целое новые жилые микрорайоны, также особых вопросов не вызывает. А вот со строительством низководного моста, являющегося частью этой дороги, нужно ускоряться. На сегодня освоена лишь половина денег от суммы, предусмотренной подпрограммой «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». Это говорит о том, что работы еще очень много.

Много шло споров о том, построят мост на Русский или нет. Но ускорение в работе явное - в среднем ранее у строителей уходило по 10 дней на подъем и монтаж одной панели, а сейчас всего шесть. Так что сомнений быть никаких не может.

По мосту через Золотой Рог ситуация осложнилась конфликтом материального характера и судебными разборками между подрядчиками, работающими по разные стороны мостового перехода. Все это привело к тому, что темпы практически упали до нуля. Сейчас ситуация налаживается, но видно невооруженным глазом, что пилоны разные по высоте. Количество работающих на Чуркине в 4 раза ниже, чем в центре. Дисбаланс нужно исправлять и добиваться, чтобы сроки были наверстаны.

Проблему видим и в дороге между мостами через Золотой Рог и до пролива Босфор Восточный. Она, к большому сожалению, в этом году не будет закончена. Там недостает и техники, и людей.

Успешно ведется работа по строительству и вводу в эксплуатацию очистных сооружений, в сентябре в Приморье пришел газ - все это положительно отразится на жителях и на экологическом состоянии Владивостока.

Непросто продвигается, надо сказать, работа по реконструкции так называемого гостевого маршрута и Морского фасада Владивостока - это скверы, парки, набережные, другие прогулочные зоны, фасады многоквартирных домов и учреждений (всего 502 объекта), на что правительство РФ выделило немалые суммы.

- А в чем, на ваш взгляд, проблема? Почему так получается?

- У нас недостаточное количество квалифицированных исполнителей. А сегодня конкурсная процедура не позволяет муниципальным, региональным, федеральным структурам, в отличие от частников, просто и быстро выгнать негодяев, которые не справляются с задачей, но получают за работу на объекте деньги. Наглядный вариант - с реконструкцией владивостокского Арбата, где взялись, но не смогли за короткий промежуток времени при наличии денег привести все в надлежащий вид.

Хочется рассказать о большом достижении для Владивостока - захоронении полигона ТБО на Горностае. Признаюсь честно, что когда я раньше приезжал во Владивосток и меня провезли по шаморовской трассе, я не представлял, что такое вообще возможно. Слава Богу, этот страх захоронили.

- А в Челябинске, где вы жили ранее, таких свалок не было?

- В Челябинске тоже страшный полигон, но он не дымит и в море не сваливается кусками, правда находится посреди города - зрелище безобразное.

Первая очередь полигона построена, завершается вторая. В отличие от старой свалки, этот объект будет один из наиболее эффективных на Дальнем Востоке, да и в стране будет не на последнем месте, потому что степень извлекаемости на вторичную переработку стекла, металла, бумаги, пластмассы, пластика сегодня свыше 45%. Ставится амбициозная задача довести этот показатель до 60%. Оставшийся мусор брикетируется, а не просто сваливается в кучу.

Инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках подготовки к саммиту АТЭС, дают возможность развиваться Владивостоку как агломерации в течение нескольких десятилетий. Ставится задача, чтобы в этой агломерации - от Артема до Владивостока - комфортно проживало 1,5 млн человек.

- Когда запустят опреснители на острове Русский, говорят, «мертвой» водой нельзя умываться, пить ее?

- Смонтировано 4 установки, мощностью 2,5 тыс. кубометров каждая. Их запустят в три очереди: в октябре - первую, и до конца года - все остальные. Потребность университета составляет порядка 4 тыс. кубометров в сутки, но опреснители рассчитаны еще на развитие сопутствующей инфраструктуры.

Прежде, чем подать воду и запустить объект, система водопровода будет тщательно промыта, затем необходимые анализы возьмет санэпиднадзор, который дает заключение, является ли вода пригодной для питья. Если непригодна, то объект в эксплуатацию никто не введет.

Даже в тех странах, где живая вода из-под крана течет, люди предпочитают бутилированную воду. Там просто не принято пить из-под крана.

- Вы назвали мост Де-Фриз - Седанка, мост через Золотой Рог и дорогу от моста до моста проблемными объектами. Ими занимается ЗАО «Тихоокеанская мостроительная компания». К ним есть вопросы, или, как говорится, коней на переправе не меняют?

- На этом этапе менять их совершенно бессмысленно, а вот усилить работу надо. Надо добавлять людей, если не справляются те, что есть, нужно делиться работой и привлекать субподрядные организации на приемлемых условиях, а не за горбушку хлеба.

- Этим летом горожане столкнулись с безразличием строителей на Чуркине, которые просто «забили» на жителей, вынудили их пробираться к домам по рытвинам и колдобинам. Зачастую такая картина наблюдается в различных частях города.

- Существует законодательство, которое четко регламентирует взаимоотношения жителей и строителей. Есть контролирующие органы, природоохранное законодательство, Ростехнадзор. И если есть нарушения, то контролеров тут хватает. Необходимо пользоваться их правами в отношении нарушителей.

Другое дело, что реализуется задача, поставленная правительством. Какие-то объекты должны быть построены практически в 3 раза быстрее нормативных сроков. Все это приводит к тому, что строительные организации стремятся сначала сделать, а потом уже чему-то соответствовать. Знаете, когда живешь в квартире и в ней же делаешь ремонт, это всегда, мягко говоря, некомфортно.

- Нам это постоянно мэр говорит…

- Надо набраться терпения. Но это не значит, что если нарушаются какие-то права, то нарушителей не надо ставить на место с помощью контролирующих органов. Я думаю, что когда будет проходить саммит и приедет несколько десятков тысяч гостей, то жителям Владивостока тоже не будет шибко комфортно, поскольку положено сперва уделить внимание гостям, а потом позаботиться о себе любимом. Но надо набраться терпения.

- Не утихают разговоры о «распиле бабла» на стройках саммита АТЭС. Говорят, что покупаются самые дешевые материалы, самые дешевые кровати для студентов, кресла и т.д.

- Каждый проект проходит экспертизу, где обозначено, какими материалами отделываются стены, какого они должны быть цвета, прочности, там же проставляется стоимость. Территориальное управление проверяет стоимость этих материалов, а потом, после проведенных работ, приходят контролеры и проверяют соответствие того, что прошло экспертизу и что было сделано. Есть и определенные ограничения для «хотелок». Допустим, можно установить золотой унитаз, а не фаянсовый, но это приведет к неоправданному удорожанию объекта.

- Поставщики, работающие с подрядчиками, рассказывали о том, что при заключении договоров сразу ставится вопрос об «откатах».

- Так было, есть и будет всегда. Я об этом много раз говорил президенту РФ, об этом постоянно говорит и Владимир ПУТИН, и первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. С этим должны разбираться правоохранительные органы.

- Не могу не коснуться вопроса о тех трудягах, которым задерживают зарплату. Ну и трагические случаи на стройках саммита АТЭС - ежедневно в сводках.

- Когда работают тысячи людей, тысячи единиц техники, то трагедий не удается избежать. Чем больше людей задействовано в работах, тем больше вероятность смертности. Это не значит, что не надо заниматься техникой безопасности. Ну кто, к примеру, знал, что случится ураганный порыв ветра, который сорвал 130-тонную «махину» с мостового перехода, как шапку с человека, и унес на несколько сот метров.

А насчет конфликтов скажу, что они неизбежны там, где собирается большое количество мужиков: тестостерон внутри «горит», женщин нет, условий для отдыха нет, работа тяжелая, а пить нельзя.

Здесь не концлагерь, но мы живем в капиталистическом обществе, где каждый продает свою рабочую силу. И если он пришел, взялся за лопату и выполняет какую-то работу, то он считает адекватным то вознаграждение, которое ему за это дают. А если работодатель нарушает трудовое законодательство, не заключает контракт, не платит зарплату и т.д., то для этого существует прокуратура, правоохранительные органы, которые должны отслеживать все эти дела. К тому же на Русском открыли приемную прокуратуры, штаб МВД - решайте вопросы цивилизованно.

По статистике, 31% строителей объектов саммита АТЭС - жители Приморья, 29% - приезжие из стран СНГ, 40% - иностранцы.