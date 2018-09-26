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Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
На ней будут рассмотрены самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения
11-12 октября 2018 в кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов». На ней будут рассмотрены самые актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения научно-практическая конференция «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов».
Среди спикеров: представители заводов-производителей, эксперты в области пожарной безопасности, МЧС России, Главное управление МЧС России по Приморскому краю, Институт противопожарной обороны МЧС, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны», Примгосэкспертиза, Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», Испытательная пожарная лаборатория, ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория».
Ключевые эксперты: Илья Пестерников, заместитель председателя федерального комитета ОПОРЫ РОССИИ по средствам технической и пожарной безопасности; Ольга Леонова, uенеральный директор ООО "Аспект Безопасности" эксперт в области пожарной безопасности; Андрей Пехотиков, Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России, кандидат технических наук, полковник внутренней службы; Екатерина Романова, cтарший научный сотрудник отдела автоматических установок водяного и пенного пожаротушения, майор внутренней службы; Алексей Белокобыльский, pаместитель начальника отдела технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России, майор внутренней службы; Валерий Петухов, заместитель директора по научно-исследовательской работе ДВФУ
Программа конференции:
Будут рассмотрены вопросы изменения нормирования в области пожарной безопасности, инновационные разработки, подход к обеспечению пожарной безопасности сложных и уникальных объектов.
Секция "Пожарная безопасность при проектировании и строительстве"
Секция "Пожарная безопасность при эксплуатации объектов"
Темы докладов:
Система технического регулирования в строительстве
Основные направления развития противопожарного нормирования в строительстве 2018-2019
Инновации в области пожарной безопасности
Вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов на различных стадиях проектирования. Комплексный подход.
Пожарные проезды и подъезды в условиях точечной застройки
Порядок получения и переоформления лицензии. Осуществления государственного надзора за деятельностью лицензированных организаций
Контроль качества выполненных работ по обеспечению пожарной безопасности
Основания для разработки СТУ
Порядок согласования СТУ
Обзор изменений свода правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
О ходе разработки свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" на основе требований СП 5.13130.2009
Обзор изменений свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в части требований к средствам огнезащиты».
Обеспечение пожарной безопасности маломобильных групп населения
Осуществление пожарного надзора на стадии эксплуатации объекта. Требования к проектной документации эксплуатируемых объектов
Презентация образовательных программ ДВФУ: проект "Безопасный объект" как инструмент повышения уровня пожарной безопасности объектов бизнеса.
Участие будет интересно для главных инженеров проектов; главных архитекторов, проектировщиков слаботочных систем безопасности; проектировщиков систем водяного пожаротушения; инженеров и монтажников автоматических систем противопожарной защиты; руководителей технического надзора строительных компаний; представителей служб заказчика-застройщика; ответственных за пожарную безопасность.
Причины посетить конференцию:
Площадка для решения актуальных проблем в области обеспечения пожарной безопасности объектов
Комфортные условий для обмена опытом между специалистами и экспертами в сфере пожарной безопасности
Диалог представителей надзорных органов и организаций, участвующих в разработке нормативных документов и законодательных актов, и специалистов в области пожарной безопасности
Презентация инновационных разработок в области производства материалов и оборудования для обеспечения пожарной безопасности объектов; повышение уровня компетенции специалистов проектных, строительных и монтажных организаций, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию объекта.
Регистрация на сайте: http://npkpb.ru/#checkin
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