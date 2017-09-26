Национальные мотивы гастротуризма

Растущий поток туристов дарит владивостокским рестораторам шанс найти свою целевую аудиторию

Владивосток предлагает жителям и гостям оценить яркие сочетания кулинарных традиций стран АТР, дальневосточных деликатесов из морепродуктов, а также классические блюда русской и европейской кухни. Одним из направлений гастрономического туризма, вызывающих интерес со стороны иностранных гостей выступает узбекская кухня, которая представляется для азиатских гостей настоящей экзотикой.





По итогам восьми месяцев этого года количество российских граждан, побывавших в Приморье, достигло 2,7 млн человек и уже превысило итоговый показатель 2016 года. Более чем 20%-ный рост показал и въездной турпоток в регион: за первое полугодие 2017 года Приморский край с целью визита посетило почти 280 тыс. иностранных граждан. Помимо туристов из Поднебесной, наиболее востребованным край традиционно оказался у гостей из Республики Корея и Японии, причем турпоток из этих стран демонстрирует взрывной рост. Добиться этих результатов помогли конкретные меры, принимаемые руководством страны и региона. Решающим в этом процессе стала реализация программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», меры которой направлены на создании качественной туриндустрии региона.

Эксперты уверены: Владивосток становится туристическим центром, и, как и в любой другой развитой туристической дестинации, здесь появляются новые ниши для услуг сферы Horeca. В частности, открывается широкое поле для деятельности рестораторов, которые могут экспериментировать с форматами и кухнями. По словам маркетолога управляющей компании WEST Маргариты ШИШКОВОЙ, в туристических городах успешно развиваются различные форматы, даже нелепые. Увеличившийся поток приезжих дарит и владивостокским рестораторам шанс найти свою целевую аудиторию. «Я уверена, что на данный момент еще ни одно кафе не закрылось из-за того, что по соседству открылось иное (зачастую закрываются из-за неправильного менеджмента). Поэтому можно с уверенностью сказать, что владивостокский рынок еще не перенасыщен ресторанами», – уверена Шишкова.

Как отмечает другой эксперт - президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма Приморья Роман ИВАНИЩЕВ, туристический поток, немалую часть которого составляют иностранцы, будет диктовать свою моду на форматы. По его мнению, особую популярность приобретут рестораны других национальных кухонь, например грузинской, армянской и т.п., которые являются экзотикой для зарубежных гостей.





Ярким примером этого является широкий пул кафе и ресторанов, предлагающих гостям узбекскую кухню. В столице Приморья их количество исчисляется десятками и уже превысило 40. Большинство из этих заведений можно отнести к демократичным, что соответствует уже наметившемуся тренду: первые представители данного формата стали появляться во Владивостоке с середины 2016 года. Общепит такого плана предлагают еду по приемлемым ценам, заменяя большие стейк-рестораны с полным обслуживанием на маленькие кафешки c услугой «еда на вынос». По мнению экспертов, такой формат пользуется немалым спросом, и в ближайшие годы это направление будет развиваться еще быстрее.

Впрочем, в настоящий момент целевой аудиторией кафе и ресторанов узбекской кухни выступают россияне. Далеко не всем рестораторам удается не только подстроиться под волнообразный туристический поток, но и вклиниться в список мест, интересных к посещению. «В точках нашей сети иностранцы – не самые частые гости, исключение составляет только кафе, расположенные на гостевом маршруте. В этих заведениях, блюда узбекской кухни вызывают восторг и интерес у жителей стран АТР: для них это очень необычные вкусовые ощущения, – рассказал владелец ресторанов, специализирующийся на кафе узбекской кухне. – Но в целом наш основной поток гостей составляют россияне, и даже в кафе на гостевых маршрутах обеды иностранцев создают незначительную прибыль. Безусловно, ряд рестораторов заключают договора с российскими и иностранными переводчиками, платят так называемые «откаты», которые потом «отбиваются» более высокими ценами в меню. Такие точки регулярно принимают целые группы туристов и, конечно же, могут неплохо заработать на интересе к новым гастрономическим акцентам. Но, несмотря на это, у подобных компаний сезон работы такой же короткий, как и всплески туристической активности, то есть рассчитан на летний период. Те же, кто предпочитает оставаться на плаву круглый год, ориентируются на местную аудиторию, так как жители Владивостока посещают кафе чаще туристов, вне зависимости от времени года. Причем игроков, рассчитывающих на местную аудиторию, в сегменте кафе и ресторанов узбекской кухни становится все больше. Примером тому могут служить заведения, расположенные на популярном пляже Шамора – многие из них уже не закрываются после окончания пляжного сезона, а продолжают свою работу даже в холодное время года».

Фото Ивана КРЫШАНА.

Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

К фото: Привычная картина на улицах краевой столицы.