Владивосток дает «добро» на посадку

Вот уже без малого год, как в аэропорту Владивостока решением Минтранса России введен режим «открытого неба» (open skies), подразумевающего снятие ограничений на транзитные рейсы иностранных компаний и возможность осуществления полетов для любой из них, независимо от соглашений между страной «прописки» и Россией. Этого решения давно ждали многие: и сами авиаперевозчики, и туроператоры, и индивидуальные путешественники из числа приморцев.

Например, уже не первый год свои намерения пробиться на приморский рынок озвучивает Vietnam Airlines, и вьетнамские власти поднимают этот вопрос, используя любой удобный повод. Так, министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Хоанг Туан АНЬ, встречаясь в июле этого года с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, сделал упор на то, что прямое авиасообщение между Владивостоком и Ханоем могло бы способствовать более активному сотрудничеству территорий в самых разных сферах. А недавно и президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг, уже во время саммитовских встреч, замолвил слово о Vietnam Airlines, подчеркивая выгоду от прихода национального перевозчика для обеих сторон, заинтересованных в увеличении въездных потоков. И даже получил заверения в проработке этого вопроса с соответствующими российскими ведомствами.

Что же касается уже сделанных конкретных шагов в направлении реализации проекта «открытого неба», то к ним можно отнести майское подписание меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и Республики Корея, снимающего ограничения для авиакомпаний обеих стран на авиаперевозки между Владивостоком и южнокорейскими городами, в том числе и по количеству назначенных перевозчиков или количеству частот. До сих пор на местном рынке присутствовала только авиакомпания Korean Airlines. А в начале сентября стало известно о приходе еще четырех перевозчиков: второй по величине корейской авиакомпании Asiana Airlines и трех лоукостеров - Jin Air, Eastar Jet и T’way Airlines. Причем, первая начнет осуществлять полеты уже с середины ноября.

По словам генерального директора ОАО «Международный аэропорт Владивостока» Максима ЧЕТВЕРИКОВА, открытие оговоренных свобод воздуха подразумевает и расширение географии полетов в Южную Корею, и свободное выполнение чартерных перевозок на Чеджу и Янъян, и повышение классов воздушных судов на корейском направлении. Например, корейские авиаперевозчики уже запросили возможность обслуживания в аэропорту Владивостока бортов А-330 и Boeing-747.

«Принятие этого решения очень своевременно и позволит открыть не только беспосадочные перелеты между Владивостоком и большим, чем прежде, числом корейских городов, но и сделает их более доступными с экономической точки зрения, что немаловажно, в частности, для тех туристов, которые отправляются в Южную Корею на медицинскую диагностику и лечение. До последнего времени сократить эту статью расходов можно было только, выбирая более дешевое паромное сообщение и увеличивая при этом время на дорогу. Теперь же у туристов будет больше свободы выбора», - уверен директор представительства НОТК во Владивостоке г-н ПАК Хюн Бон.

«Приход корейских перевозчиков поможет увеличить турпоток не только в Корею, но и в целый ряд других стран, куда приморцы отправляются транзитом через тот же Сеул, позволив снять напряжение на этом направлении в высокий сезон. Надеемся, параллельно это также приведет и к более приятным для путешественников ценам», - считает исполнительный директор Агентства путешествий «Приморский клуб» и Исполнительный директор Некоммерческого партнерства Приморский РСТ Ольга ГУРЕВИЧ.

«Сегодня перед нами стоит задача развивать не только внешний, но и внутренний туризм, и введение режима «открытого неба», увеличение прямых беспосадочных рейсов в страны-соседи по АТР может облегчить ее решение. Дело в том, что азиатские туристы предпочитают прямые перелеты, и мы должны считаться с этой особенностью их менталитета, обеспечивая не только интересную экскурсионную программу, но и комфортную авиадоставку. Надеюсь, что помимо корейских пунктов прибытия в расписании владивостокского аэропорта в скором времени появятся Сингапур, Ханой и целый ряд других азиатских городов», - говорит коммерческий директор «Приморского агентства авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР») Татьяна СОЛОДОВНИКОВА.

Впрочем, не все туроператоры столь оптимистичны в отношении открывающихся перед владивостокским аэропортом, а следовательно и перед ними, перспектив. «Позитивные прогнозы можно будет давать только после того, как мы лично увидим реальные изменения в авиарасписании и получим официальные прайсы пришедших на рынок перевозчиков, - говорит директор одной из туристических фирм. - Приход Asiana Airlines, безусловно, здорово, но пока, к сожалению, это никак не отражается на стоимости перелета. Пустят ли на самом деле обозначенную тройку бюджетников и появятся ли остальные? Очень сомневаюсь в том, что монополисты, диктующие бешеные цены на пассажирские авиаперевозки, захотят подвинуться на рынке. И корни этой проблемы отнюдь не в Приморье».

Тем не менее работа с японскими, китайскими и другими азиатскими авиакомпаниями сейчас ведется. Причем дирекция владивостокского аэропорта старается задействовать все возможные транзитные и трансферные технологии, чтобы сделать международные перелеты доступнее.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».