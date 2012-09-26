«Дальприбор» повременит с допэмиссией

ОАО «Дальприбор» (Владивосток) не удалось привлечь от собственных акционеров 300 млн рублей за счет увеличения уставного капитала. Вопрос о проведении допэмиссии акций по закрытой подписке рассматривался на внеочередном собрании, но не собрал кворума.

Всего общество предполагало разместить 10 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка по цене 30 рублей за акцию. В настоящее время уставный капитал «Дальприбора» составляет 72 тыс. 275 рублей.

Отметим, что на предприятии утверждена «Комплексная программа повышения эффективности производства ОАО «Дальприбор» в 2012 году» (план ПЭП), требующая вложений в сумме 32,030 млн рублей.

Досье "ЗР"

25,2% акций ОАО «Дальприбор» принадлежит Дмитрию СУЛЕЕВУ, 14,4% - председателю совета директоров ОАО «Дальприбор» Анатолию БОГДАНОВУ, 7,59% - директору по экономике и финансам Федору ЦЕРРУ, 4,99% - гендиректору Роману ТИТКОВУ.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».