Завершается строительство очистных сооружений Южного планировочного района Владивостока

Строительство очистных сооружений Южного планировочного района находится в завершающей стадии - в настоящий момент здесь ведётся монтаж оборудования.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства КГУП «Примводоканал», завершаются работы по строительству воздуходувной, цеха механического обезвоживания и административно-бытового корпуса. В блоках биологической очистки сейчас монтируется система аэрации, ведётся монтаж фильтров в блоке доочистки.

Напомним, южные очистные будут перерабатывать канализационные стоки Первомайского и части Ленинского районов Владивостока. Вместе с Центральными и Северными очистными, они составят единую систему по переработке бытовых стоков Владивостока. Это позволит полностью прекратить сброс канализации в море и городские речки. По мнению экспертов, благодаря работе очистных уже через 2 - 3 года восстановится рекреационный потенциал многих бухт, пляжей и других зон отдыха в черте Владивостока.