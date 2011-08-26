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Завершается строительство очистных сооружений Южного планировочного района Владивостока
Строительство очистных сооружений Южного планировочного района находится в завершающей стадии - в настоящий момент здесь ведётся монтаж оборудования.
Как сообщает генеральный подрядчик строительства КГУП «Примводоканал», завершаются работы по строительству воздуходувной, цеха механического обезвоживания и административно-бытового корпуса. В блоках биологической очистки сейчас монтируется система аэрации, ведётся монтаж фильтров в блоке доочистки.
Напомним, южные очистные будут перерабатывать канализационные стоки Первомайского и части Ленинского районов Владивостока. Вместе с Центральными и Северными очистными, они составят единую систему по переработке бытовых стоков Владивостока. Это позволит полностью прекратить сброс канализации в море и городские речки. По мнению экспертов, благодаря работе очистных уже через 2 - 3 года восстановится рекреационный потенциал многих бухт, пляжей и других зон отдыха в черте Владивостока.
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