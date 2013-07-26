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Аэропорт Владивосток зарегистрировал миллионного пассажира 2013 года

26 Июля 2013, 12:29 | Владивосток

25 июля в международном аэропорту Владивостока зарегистрирован «Миллионный пассажир 2013» на рейсе XF 4640 авиакомпании «Владивосток Авиа» по маршруту Владивосток-Хабаровск-Красноярск.

В этот раз фортуна улыбнулась жительнице города Хабаровска Вере Разгуляевой. Под аплодисменты пассажиров других рейсов и провожающих, ей торжественно объявили приятную новость – о том, что именно она стала титулованным пассажиром аэропорта в 2013 году. 

Для Веры Разгуляевой это оказалось неожиданностью: «Когда я приехала на регистрацию в аэропорт, я даже не подозревала, что меня ждет такой приятный сюрприз, и я получу титул Миллионного пассажира».

Юбилейному пассажиру от руководства аэропорта  вручили букет цветов, сертификат на годовое обслуживание в залах повышенной комфортности аэропорта и памятный сувенир. А авиакомпания «Владивосток Авиа» подарила пассажиру повышение класса обслуживания – в Хабаровск Вера улетела бизнес-классом. 

- Встреча миллионного пассажира –  это всегда волнительное событие для нас, -прокомментировал генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков. -   Пассажиропоток  в текущем году достиг миллионной отметки уже в июле, это отражает динамику нашего развития. Мы планомерно наращиваем объемы перевозок, и с каждым годом миллионный рубеж приближается к началу года.

- Сегодняшнее событие для нашей компании  приятно вдвойне, - сказал начальник пресс-службы авиакомпании «Владивосток Авиа» Александр Алексеев. - Так совпало, что 2013  год для направления Владивосток-Хабаровск-Красноярск стал юбилейным. В декабре 2013 года исполнится 5 лет с начала  выполнения этого рейса  нашей авиакомпанией.  А вообще сообщение между Владивостоком и Красноярском в этом году отметило свое 50-летие. Мы искренне  поздравляем Миллионного пассажира  аэропорта и желаем всего самого наилучшего!

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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Теги: аэропорт  авиарейсы 



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