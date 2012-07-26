Почта России вскрыла злоупотребления перевозчиков во Владивостокском сортировочном центре

26 июля, ZRPRESS. После выявления специальными подразделениями Почты России фактов нарушения транспортными компаниями-подрядчиками условий доставки почты почтовый оператор принял решение изменить схему работы по авиаперевозке почтовых отправлений.

Увеличение количества жалоб на срыв сроков доставки почтовых отправлений из ряда регионов послужило основанием для подробного анализа ситуации со стороны Главного центра магистральных перевозок - филиала ФГУП «Почта России». Проверка качества исполнения договоров подрядчиками, доставляющими почту авиатранспортом, показала, что компании-агенты вместо авиационного использовали более дешевые виды транспорта - автомобильный и морской. Подключение к проверкам специальных подразделений Почты России позволило установить, что данные нарушения условий доставки носили систематических характер.

Факты получения почты наземным транспортом вместо доставки ее авиатранспортом были выявлены в Барнаульском, Владивостокском, Иркутском, Кемеровском, Красноярском, Новосибирском, Томском, Улан-Удэнском, Хабаровском и Южно-Сахалинском сортировочных центрах.

Подобная ситуация наносила существенный ущерб предприятию. Только в прошлом году по вине перевозчиков ГЦ МПП понес более 10 млн руб. убытков. Более того, предприятие считает такие условия доставки недопустимыми с точки зрения интересов клиентов, а потому потребовало от подрядчиков строгого соблюдения договоров. Тем не менее в ответ на предъявленные претензии транспортные компании схему работы менять не стали.

Сейчас материалы проверок, проведенных специальными подразделениями Почты России, переданы в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для рассмотрения возможности возбуждения уголовных дел по фактам допущенных нарушений.

Со своей стороны, Почта России переходит на прямые договоры с авиакомпаниями. На данный момент уже подписаны соглашения с авиакомпаниями S-7, «Уральские авиалинии» и «Таймыр». Достигнута принципиальная договоренность с «Аэрофлотом», «Трансаэро» и UTair, соглашения с которыми будут подписаны в ближайшее время.

Почта России рассчитывает на то, что изменение схемы работы с авиаперевозчиками не только значительно сократит сроки доставки почтовых отправлений в регионы, но и увеличит квоты на проблемных направлениях доставки на пересылаемые объемы корреспонденции, дефицит которых также является для национального почтового оператора серьезной проблемой. В целом же предпринимаемые меры позволят добиться выполнения установленных нормативов, требующих чтобы 90% почтовых отправлений доставлялись в установленные законом сроки.

«Золотой Рог».