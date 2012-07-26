Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Два причала – подходящий размер
12 декабря в порт Владивосток под обработку на Владивостокский контейнерный терминал cтал контейнеровоз океанского класса FESCO Diomid, принадлежащий ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). До этого судно, прибывшее из порта Шанхай, было обработано на причалах ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в группу Global Ports) в порту Восточный.
FESCO Diomid – это крупнейший контейнеровоз, которым впервые за свою 130-летнюю историю оперирует FESCO. При дедвейте 41,850 тыс. тонн судно способно принять на борт 3,091 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), при этом на палубе расположено 450, а в трюмах еще 200 розеток для рефконтейнеров. Новейшие системы компьютерной навигации, электронная картография – все это позволяет обходиться без бумажных карт и значительно упрощает ориентирование в морских пространствах.
Завел FESCO Diomid в порт Владивосток его первый капитан – опытный судоводитель Олег ОГАЕВ. Из-за больших размеров судно заняло сразу два причала Владивостокского контейнерного терминала – 16-й и 17-й.
По словам вице-президента по морскому дивизиону Транспортной Группы FESCO, управляющего директора ОАО «ДВМП» Владимира КОРЧАНОВА, FESCO Diomid – третье одноименное судно за историю пароходства. Прежде – в разных отрезках ХХ века – компания располагала двумя буксирными судами с таким названием, и прослужили они в общей сложности более 60 лет.
FESCO Diomid был спущен на воду 11 октября 2008 года, торжественная приемка состоялась 3 апреля 2009 года. По традиции, у судна есть своя крестная мать – супруга управляющего директора ДВМП Татьяна КОРЧАНОВА.
Новости тематики
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Школа для лидеров