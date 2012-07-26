Два причала – подходящий размер

12 декабря в порт Владивосток под обработку на Владивостокский контейнерный терминал cтал контейнеровоз океанского класса FESCO Diomid, принадлежащий ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). До этого судно, прибывшее из порта Шанхай, было обработано на причалах ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в группу Global Ports) в порту Восточный.

FESCO Diomid – это крупнейший контейнеровоз, которым впервые за свою 130-летнюю историю оперирует FESCO. При дедвейте 41,850 тыс. тонн судно способно принять на борт 3,091 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), при этом на палубе расположено 450, а в трюмах еще 200 розеток для рефконтейнеров. Новейшие системы компьютерной навигации, электронная картография – все это позволяет обходиться без бумажных карт и значительно упрощает ориентирование в морских пространствах.

Завел FESCO Diomid в порт Владивосток его первый капитан – опытный судоводитель Олег ОГАЕВ. Из-за больших размеров судно заняло сразу два причала Владивостокского контейнерного терминала – 16-й и 17-й.

По словам вице-президента по морскому дивизиону Транспортной Группы FESCO, управляющего директора ОАО «ДВМП» Владимира КОРЧАНОВА, FESCO Diomid – третье одноименное судно за историю пароходства. Прежде – в разных отрезках ХХ века – компания располагала двумя буксирными судами с таким названием, и прослужили они в общей сложности более 60 лет.

FESCO Diomid был спущен на воду 11 октября 2008 года, торжественная приемка состоялась 3 апреля 2009 года. По традиции, у судна есть своя крестная мать – супруга управляющего директора ДВМП Татьяна КОРЧАНОВА.