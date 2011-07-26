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Партнерство LG и ДВФУ — еще один шаг на пути к созданию smart-кампуса

26 Июля 2011, 22:57 | Владивосток

Российско-корейская делегация представителей известных компаний прибыла в ДВФУ для переговоров о сотрудничестве.

Для знакомства и обсуждения перспектив сотрудничества ДВФУ посетила российско-корейская делегация, в состав которой вошли директор Владивостокского филиала ООО «ЛГ Электроникс РУС» Ли Дон Гын, директор по маркетингу направления кондиционирования LGE на территории СНГ Юн Квансик, главный исполнительный директор EKKER System & Solutions Артем Шкуро и специалист по коммерческим проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС» Максим Пенин. Со стороны университета во встрече приняли участие проректор ДВФУ по международным отношениям Андрей Бабко и директор Департамента информационных технологий вуза Илья Красильников.

— Корпорация LG известна во всем мире. Все новое и самое полезное в технике и технологиях — именно из Республики Корея. Каждый из таких международных партнерских визитов в ДВФУ — показатель большого интереса компаний к развитию связей с университетом, — отметил в своем приветствии делегации проректор ДВФУ Андрей Бабко.

В ходе визита гости и представители университета обсудили возможности компании LG в создании и обслуживании инновационной системы smart-кампуса ДВФУ на о. Русском. Корпорация LG готова взять на себя построение системы безопасности кампуса с единой системой видеонаблюдения и регистрации, а также внедрить ее в общую сетевую инфраструктуру кампуса. В этой области у компаний LG и EKKER (внедряющей эти системы) накоплен большой опыт и разработано множество системных решений.

— У нас в университете будет создана система протоколирования лекций через видеозапись с сохранением и возможностью трансляции через Интернет. Преподаватели будут читать лекции в аудитории, а студент, если он по какой-то причине не смог посетить занятие, сможет прослушать ее on-line или в сохраненном виде. Безусловно, это будет сложная, достаточно мощная система на 400 аудиторий с большим потоком видео, аудио и презентационных материалов, — пояснил директор IT-департамента Илья Красильников.

— У компании LG есть возможности в организации подобной системы. Здесь мы готовы сотрудничать и оказывать помощь и в техническом плане, и в информационном, и в части программного обеспечения, — рассказал главный исполнительный директор EKKER System & Solutions Артем Шкуро.

Также представителей университета заинтересовала система сетевых мониторов, позволяющая управлять учебным процессом в компьютерном классе с компьютера преподавателя. Интересной оказалась и возможность оборудования учебных аудиторий ДВФУ профессиональными интерактивными панелями для отображения материалов, их сохранения и трансляции в Интернете.

— Сегодняшняя встреча — важный шаг на пути к нашему сотрудничеству. Университет обязательно воспользуется услугами компании LG. Илья Красильников станет отличным проводником Федерального университета в LG и корпорации в наш университет. А мы, как международный департамент ДВФУ, всецело будем поддерживать это сотрудничество, — подвел итог встречи Андрей Бабко.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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