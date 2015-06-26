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Началась аккредитация участников на Восточный экономический форум во Владивостоке
На сайте Восточного экономического форума (http://forumvostok.ru/) проводится регистрация участников и гостей владивостокского ВЭФ, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Минвостокразвития.
По словам замминистра Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Максима Шерейкина, в ближайшее время на сайте Форума появится деловая программа, а также будет сообщено о создании сервисов для участников.
Первый в России Восточный экономический форум станет уникальной по масштабу и уровню участников экспертной площадкой для конструктивного диалога между представителями власти, международного инвестиционного сообщества, бизнеса России и стран АТР. Новая коммуникационная площадка даст представление о новых возможностях макрорегиона, реализуемых и перспективных инвестпроектах, а также продемонстрирует разнообразие и особенности культуры и традиций народов российского Дальнего Востока.
Предполагается, что презентация возможностей и потребностей дальневосточных земель пройдет на отраслевых и концептуальных площадках. «Из отраслевых диалогов мы хотим сделать практичные мероприятия между федеральными властями, регионами, госкорпорациями и бизнес-игроками. Все площадки Форума направлены на максимальную эффективность и быстрое принятие решение по тем или иным проектам. Главная задача – полное информирование потенциальных инвесторов и содействие в формировании для них готового портфеля предложений», – подчеркнул замглавы Минвостокразвития Максим Шерейкин.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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