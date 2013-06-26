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Во Владивостоке Центр обслуживания клиентов компании "Ростелеком" закрыт на реконструкцию
Во Владивостоке с 24 июня Центр обслуживания клиентов компании на Океанском проспекте, 24 закрыт на реконструкцию, сообщила пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
На время ремонта клиенты компании – физические лица могут обращаться в клиентские офисы по следующим адресам во Владивостоке: ул. Светланская, 57, пр. 100 лет Владивостоку, 38а, ул. Черемуховая, 9.
Обслуживание юридических лиц по Океанскому проспекту, 24 продолжается.
Обновленный клиентский зал планируется открыть в конце августа 2013 года.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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