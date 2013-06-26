Приморские строители "проиграли" на стройках саммита АТЭС

Отставшая от мировых достижений строительная отрасль имеет большой потенциал роста производительности труда. По многим специальностям приморские строители, если их вооружить новыми инструментами и механизмами, подучить технологиям, могут в физобъемах давать сменную выработку в два-три раза больше сегодняшней.

Однако импорт дешевого низкопроизводительного труда - один из факторов, сдерживающих «наступательное движение научно-технического прогресса», то есть передового опыта в практику местных компаний, отметили участники круглого стола в офисе СРО «Альянс строителей Приморья».

Как выяснилось, в большинстве своем ни рабочие, ни руководящий состав, ни сами компании в целом, за редким исключением, не заинтересованы работать, повышая производительность труда. Средства, которые вкладываются в мероприятия на улучшение этого показателя, нередко тратятся зря. Оказывается, у приморских строителей сегодня нет такого стабильного фронта работ, на котором они могли бы постоянно совершать свои трудовые подвиги. А где нет хорошего строительного потока, там обречен царить кустарный труд. Но и хороший фронт - не панацея.

Кстати, как пример невыгодности была названа эпическая работа на объектах саммита АТЭС, в итоге которой в выигрыше оказались разве что пришлая компания УСК «Мост» да поставщики стройматериалов, но только не приморские строители.

Подводя итоги обсуждения, директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО особенно выделил два мнения: президента компании «РАСКО» Владимира РОЗЕНБЕРГА, что для этого очень важно развивать в компаниях институт наставничества - это и надежнее, и дешевле иной профессиональной учебы; и генерального директора ЗАО «Теплый дом» Юрия СТЕФАШИНА - что для повышения занятости специалистов, строительным компаниям необходимо развивать временную передачу их в лизинг другим под реальные заказы.

В одном из ближайших номеров «ЗР» мы вернемся к этой теме, поскольку так строить дальше нельзя. Если мечтаем сегодня жить лучше, то и работать надо умнее.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.