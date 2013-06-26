Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские строители "проиграли" на стройках саммита АТЭС
Отставшая от мировых достижений строительная отрасль имеет большой потенциал роста производительности труда. По многим специальностям приморские строители, если их вооружить новыми инструментами и механизмами, подучить технологиям, могут в физобъемах давать сменную выработку в два-три раза больше сегодняшней.
Однако импорт дешевого низкопроизводительного труда - один из факторов, сдерживающих «наступательное движение научно-технического прогресса», то есть передового опыта в практику местных компаний, отметили участники круглого стола в офисе СРО «Альянс строителей Приморья».
Как выяснилось, в большинстве своем ни рабочие, ни руководящий состав, ни сами компании в целом, за редким исключением, не заинтересованы работать, повышая производительность труда. Средства, которые вкладываются в мероприятия на улучшение этого показателя, нередко тратятся зря. Оказывается, у приморских строителей сегодня нет такого стабильного фронта работ, на котором они могли бы постоянно совершать свои трудовые подвиги. А где нет хорошего строительного потока, там обречен царить кустарный труд. Но и хороший фронт - не панацея.
Кстати, как пример невыгодности была названа эпическая работа на объектах саммита АТЭС, в итоге которой в выигрыше оказались разве что пришлая компания УСК «Мост» да поставщики стройматериалов, но только не приморские строители.
Подводя итоги обсуждения, директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО особенно выделил два мнения: президента компании «РАСКО» Владимира РОЗЕНБЕРГА, что для этого очень важно развивать в компаниях институт наставничества - это и надежнее, и дешевле иной профессиональной учебы; и генерального директора ЗАО «Теплый дом» Юрия СТЕФАШИНА - что для повышения занятости специалистов, строительным компаниям необходимо развивать временную передачу их в лизинг другим под реальные заказы.
В одном из ближайших номеров «ЗР» мы вернемся к этой теме, поскольку так строить дальше нельзя. Если мечтаем сегодня жить лучше, то и работать надо умнее.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке
- Еще один жилой комплекс бизнес-класса построят во Владивостоке
- Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье
- Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"
- Во Владивостоке разразился скандал на миллиард рублей
- Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
- Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль
- Арбитражный суд Приморского края поддержал "Чайку"
- Застройщик ДВФУ во Владивостоке потребовал от государства еще 1,1 млрд рублей
Новости раздела
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Московские хапуги. Все им мало. . .