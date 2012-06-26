Наследие Кунста и Альберса во Владивостоке тянет на 230 миллионов

По данным, которыми располагает «ЗР», ЗАО «ФейрСток» (Владивосток), владеющее 92,51% акций ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» («Владивостокский ГУМ»), может выкупить чуть менее 1% акций старейшего торгового предприятия Владивостока за 2,237 млн рублей. Таким образом, 100% акций ГУМа оценены почти в 230 млн рублей.

Как стало известно «ЗР», совет директоров ГУМа одобрил договор купли-продажи 4 тыс. 403 акций, принадлежащих обществу, по цене 508 рублей за одну акцию номиналом 0,125 рубля.

Досье "ЗР"

В настоящее время уставный капитал ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» составляет 59 тыс. 559 рублей и разделен на 476 тыс. 472 обыкновенные акции номиналом 0,125 рубля. ЗАО «ФейрСток» (100% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Леменда Лимитед») владеет 92,51% акций «Владивостокского ГУМа».

Отметим, что по итогам 2011 года ОАО «Владивостокский ГУМ» получило 16 млн 765,542 тыс. рублей чистой прибыли. 15% от чистой прибыли (2 млн 516,128 тыс. рублей были направлены на выплату дивидендов, 60% (8,550 млн рублей) - на формирование фонда накопления; 35% (4,987 млн рублей) - на формирование фонда потребления; 5% (712,471 тыс. рублей) - на формирование фонда риска.

Акционеры на годовом собрании также одобрили открытие невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке с лимитом 100 млн рублей сроком на 5 лет.

По данным компании, «Владивостокский ГУМ» в 2011 году увеличил выручку от сдачи площадей по сравнению с 2010 годом на 17%, до 104,5 млн рублей. Общая площадь сданных помещений в аренду и субаренду на конец 2011 года составляла 8 тыс. 994 кв.м.

Досье "ЗР"

Материально-техническая база ОАО «Владивостокский ГУМ» в настоящее время представлена двумя основными комплексами зданий, шестью магазинами по ул. Светланской и ул. Суханова, комплексом складских помещений, имеются столярная и слесарная мастерские. Общая площадь торговых, складских, офисных и вспомогательных помещений составляет 23,6 тыс.кв.м., в том числе собственных - 22,7 тыс.

Отметим, что в соответствии со стратегией развития ГУМа, на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию после окончания производства работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий по ул. Светланской, 45 («Малый ГУМ»). Кроме того, запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе косметический ремонт входной группы по ул. Светланской, 35, а также демонтаж современной отделки полов и восстановление первоначальной исторической плитки (это плюс!).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".