Японский бизнесмен: «Надо мной попросту издевались!»

Любой иностранный предприниматель, решивший открыть свое дело в чужой стране, должен быть готов к тому, что вести бизнес придется по иным партнерским и государственным законам. Но владелец российской сети японских ресторанов «Тоёхара» Кэндзи ИТИНОСЭКИ даже не предполагал, что в России ему придется отказаться от важнейших составляющих японского бизнеса: долгосрочного планирования и партнерского доверия.

Господин Кэндзи Итиносэки приехал в Россию в далеком 1995 году, чтобы научить русских поваров готовить японскую кухню. Начинал японский бизнесмен с небольшого ресторана на острове Сахалин, на сегодняшний день в его руках российская сеть японских ресторанов: помимо заведения на Сахалине, есть рестораны в Сочи и Владивостоке. Но расширять бизнес господин Итиносэки пока не планирует. За 17 лет работы в России он понял, что жить надо, не думая о завтрашнем дне, и меньше доверять российским коллегам. О своих успехах и неудачах в эксклюзивном интервью «ЗР» рассказал владелец сети японских ресторанов «Тоёхара» Кэндзи Итиносэки.

- Господин Итиносэки, чем вы занимались в Японии до приезда в Россию и как вы решились организовать свое дело в нашей стране?

- В Японии у меня была небольшая логистическая компания, в собственности находилось 50 грузовиков. Мы перевозили продукты внутри страны, отчасти поэтому я хорошо знаю продовольственный рынок, с тех времен у меня остались крепкие партнерские связи с поставщиками овощей, фруктов, мяса и рыбы. Они и сейчас помогают мне в моем ресторанном бизнесе.

Приехал в Россию я сразу же после перестройки. Продал свою компанию, чтобы на вырученный капитал начать новый бизнес на русской территории.

Тогда японцы с интересом смотрели на Россию: страна поменяла политический строй, стала демократичней, открыла границы. И у японских предпринимателей появился шанс наладить бизнес с российской стороной.

- Вас можно назвать первооткрывателем настоящей японской кухни на Дальнем Востоке. Когда вы приехали в Россию, о ней еще никто не знал?

- В то время русские повара пытались готовить японскую кухню. Японских учителей еще не было, поэтому они учились по картинкам, искали рецепты в Интернете. В результате получались совершенно другие блюда. Русские повара добавляли много масла, соли, приправ, использовали кетчуп и майонез, боялись подавать сырую рыбу, не видели разницы между корейским, японским и китайским соевым соусом. Можно сказать, что я приехал в Россию для того, чтобы научить русских поваров готовить правильно японские блюда.

Город, где можно было открыть ресторан, долго не выбирал. Остров Сахалин находится недалеко от Японии, к тому же в то время началась активная добыча нефти и газа, на остров потянулись японские бизнесмены. Затем я открыл ресторан во Владивостоке: этот город является крупным транспортным узлом. А позже по инициативе клиента был открыт ресторан в Сочи.

Конечно, к настоящей японской кухне русские долго привыкали, говорили, что боятся есть роллы, суши, сашими, потому что они приготовлены из сырой рыбы. В России есть подобное блюдо – строганина. Мороженую рыбу русские ели, но стоило рыбе подтаять, как они сразу отказывались. Постепенно россияне стали привыкать к тому, что это безопасно.

- Русские, да и иностранные, бизнесмены часто жалуются, что начать свой бизнес в России непросто: нужно собрать огромное количество документов. С какими проблемами пришлось столкнуться? Вас также не обошла бумажная волокита?

- Конечно, мне пришлось через это пройти. Получить разрешение в России – очень сложно. А я - иностранец, да надо мной попросту издевались! Всем нужны деньги, и деньги огромные. Открытие каждого ресторана не обходилось без сложностей. Ресторан на острове Сахалин я открыл на месте недавно закрывшегося кафе корейской кухни, его хозяйка позволила мне занять помещение и передала на него все документы, я работал под ее названием. В течение двух лет ее семья довольно часто приходила ко мне как к себе домой, заказывала еду и ничего не платила. Первое время доход от ресторана был небольшой, меня их отношение совершенно не устраивало, и я ушел на другое место. Теперь уже нужно было проходить процедуру регистрации полностью. Я назначил управляющего, который занимался всем этим, а я касался только кухни.

В 2009 году решил открыть ресторан во Владивостоке в районе Второй речки, но через 2 года ушел с этого места - обманули партнеры. Мне принадлежали 80% из уставного капитала заведения, однако учредителем я не являлся. Партнеры долгое время обещали сделать меня одним из учредителей, но ничего не менялось.

Затем я открыл ресторан на улице Бестужева в 2011 году. Там также произошел конфликт с партнером: он не хотел, чтобы я руководил рестораном, все собирался делать сам.

И вот, наконец, в ноябре 2011 года ресторан «Тоёхара» открылся в здании Генерального консульства Японии. Теперь я - полновластных хозяин своей сети ресторанов, хотя у меня есть управляющие, которые помогают вести бизнес в мое отсутствие.

- По вашим словам, вести бизнес с русскими предпринимателями непросто...

- Очень тяжело. Русские бизнесмены не держат обещаний, если что-то идет не так, они постоянно повторяют фразу: «А кому сейчас легко?». Они не смотрят в будущее, не прогнозируют развитие событий, нацелены на быстрое получение прибыли. На мой взгляд, это несерьезно. Кроме того, у бизнеса слабая государственная поддержка. Например, в Японии можно взять кредит под минимальные проценты и выплатить его через несколько лет. В России очень высокие проценты. Я думаю, что это происходит, так как у России еще нет опыта введения бизнеса. 20 лет прошло после перестройки, это маленький срок.

- В вашей сети 3 ресторана, не планируете расширять бизнес?

- Когда я в 1995 году ехал в Россию, я знал, что у меня пойдет бизнес, будут клиенты. Я смотрел на перспективу, поэтому первое время мирился с небольшим доходом, мои соотечественники меня не понимали. Как можно отказаться от хорошего бизнеса в Японии? Сейчас небольшие транспортные компании разорились в моей стране, я это предполагал, поэтому уехал.

Но в России ничего загадывать нельзя. Что бы я ни запланировал, не получается. Все очень неустойчиво, страна нестабильная, я устал думать наперед. Сейчас у меня три ресторана, а завтра их может не быть, или могут появиться еще два.

- А в планах есть перевезти семью в Россию? Наверное, тяжело находиться вдалеке от близких…

- Зачем? Не вижу смысла дом продавать. Я всегда могу сесть на самолет и вернуться домой, повидать семью. А постоянно грустить по близким – некогда. Мне нужно семью кормить, поэтому на первом месте должна быть только работа.

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".