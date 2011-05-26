Во Владивостоке названы "Предприниматели года"

26 мая в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства.

С искренними словами поздравлений ко всем собравшимся представителям предпринимательства обратился первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, подчеркнув, что быть предпринимателем - особый талант и особая ответственность.

Об успешном опыте развития бизнеса во Владивостоке, а также о проблемах развития этой сферы говорили с трибуны высокого собрания и.о.начальники управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина, председатель Лиги торговых предпринимателей Марина Шемилина, депутат Думы города Владивостока Лариса Омельянчук, председатель правления НК "Ремесленная палата Приморского края" Татьяна Питель, представители организаций - партнеров городского конкурса "Предприниматель года".

Благодарственными письмами администрации Владивостока награждены руководители малых и средних предприятий Владивостока, которые принимают активное участие в социально-экономическом развития города, ведут благотворительную деятельность.

В ходе торжественного собрания были объявлены итоги городского конкурса "Предприниматель года". Этот конкурс стал уже традиционным и проводится во Владивостоке для субъектов малого и среднего предпринимательства в третий раз. В этом году предприятия соревновались по четырём номинациям. По решению жюри победителями стали:

Номинация "Успешный старт":

ООО "Тех-Креп Восток"

ООО "АСК Компьютерс"

ООО "Бонсай"

Номинация "Эффективность и развитие":

ООО "Снежинка

ООО НПЦ "Сейсмозащита"

ООО "Мир упаковки"

Номинация "Социальная ответственность и благотворительность":

ООО "Приморский ЭМ-Центр"

ООО Управляющая компания "Трудовое"

ООО "Сила"

Номинация "Лучший семейный бизнес":

ИП Хромых Татьяна Юрьевна

ИП Лагутина Людмила Германовна

ИП Акулова Ольга Викторовна

Победители получили дипломы и призы от администрации Владивостока, а также подарки от партнеров конкурса. Официальными партнерами конкурса стали: Приморское отделение Сбербанка России, ЗАО Банк ИНТЕЗА, ОАО Промсвязьбанк, ОАО СКБП ПримСоцБанк, ООО "Базис".

Также в честь Дня российского предпринимательства прошел традиционный шашечный турнир между командой предпринимателей Владивостока и командой представителей администрации. Главным судьей турнира стал президент Приморской федерации шашек, международный арбитр Федор Кошелап. В ходе дружественной спортивной встречи победителем стала команда администрации Владивостока, получив за свой выигрыш переходящий кубок и торт побольше. Утешительным призом для шашистов из сферы бизнеса стал торт поменьше, сообщает пресс-служба администрации Владивостока