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Во Владивостоке названы "Предприниматели года"
26 мая в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства.
С искренними словами поздравлений ко всем собравшимся представителям предпринимательства обратился первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, подчеркнув, что быть предпринимателем - особый талант и особая ответственность.
Об успешном опыте развития бизнеса во Владивостоке, а также о проблемах развития этой сферы говорили с трибуны высокого собрания и.о.начальники управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина, председатель Лиги торговых предпринимателей Марина Шемилина, депутат Думы города Владивостока Лариса Омельянчук, председатель правления НК "Ремесленная палата Приморского края" Татьяна Питель, представители организаций - партнеров городского конкурса "Предприниматель года".
Благодарственными письмами администрации Владивостока награждены руководители малых и средних предприятий Владивостока, которые принимают активное участие в социально-экономическом развития города, ведут благотворительную деятельность.
В ходе торжественного собрания были объявлены итоги городского конкурса "Предприниматель года". Этот конкурс стал уже традиционным и проводится во Владивостоке для субъектов малого и среднего предпринимательства в третий раз. В этом году предприятия соревновались по четырём номинациям. По решению жюри победителями стали:
Номинация "Успешный старт":
ООО "Тех-Креп Восток"
ООО "АСК Компьютерс"
ООО "Бонсай"
Номинация "Эффективность и развитие":
ООО "Снежинка
ООО НПЦ "Сейсмозащита"
ООО "Мир упаковки"
Номинация "Социальная ответственность и благотворительность":
ООО "Приморский ЭМ-Центр"
ООО Управляющая компания "Трудовое"
ООО "Сила"
Номинация "Лучший семейный бизнес":
ИП Хромых Татьяна Юрьевна
ИП Лагутина Людмила Германовна
ИП Акулова Ольга Викторовна
Победители получили дипломы и призы от администрации Владивостока, а также подарки от партнеров конкурса. Официальными партнерами конкурса стали: Приморское отделение Сбербанка России, ЗАО Банк ИНТЕЗА, ОАО Промсвязьбанк, ОАО СКБП ПримСоцБанк, ООО "Базис".
Также в честь Дня российского предпринимательства прошел традиционный шашечный турнир между командой предпринимателей Владивостока и командой представителей администрации. Главным судьей турнира стал президент Приморской федерации шашек, международный арбитр Федор Кошелап. В ходе дружественной спортивной встречи победителем стала команда администрации Владивостока, получив за свой выигрыш переходящий кубок и торт побольше. Утешительным призом для шашистов из сферы бизнеса стал торт поменьше, сообщает пресс-служба администрации Владивостока
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