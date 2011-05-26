www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке названы "Предприниматели года"

26 Мая 2011, 20:32 | Владивосток

26 мая в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства.

С искренними словами поздравлений ко всем собравшимся представителям предпринимательства обратился первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов, подчеркнув, что быть предпринимателем - особый талант и особая ответственность.

Об успешном опыте развития бизнеса во Владивостоке, а также о проблемах развития этой сферы говорили с трибуны высокого собрания и.о.начальники управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина, председатель Лиги торговых предпринимателей Марина Шемилина, депутат Думы города Владивостока Лариса Омельянчук, председатель правления НК "Ремесленная палата Приморского края" Татьяна Питель, представители организаций - партнеров городского конкурса "Предприниматель года".

Благодарственными письмами администрации Владивостока награждены руководители малых и средних предприятий Владивостока, которые принимают активное участие в социально-экономическом развития города, ведут благотворительную деятельность.

В ходе торжественного собрания были объявлены итоги городского конкурса "Предприниматель года". Этот конкурс стал уже традиционным и проводится во Владивостоке для субъектов малого и среднего предпринимательства в третий раз. В этом году предприятия соревновались по четырём номинациям. По решению жюри победителями стали:

Номинация "Успешный старт":

ООО "Тех-Креп Восток"

ООО "АСК Компьютерс"

ООО "Бонсай"

Номинация "Эффективность и развитие":

ООО "Снежинка

ООО НПЦ "Сейсмозащита"

ООО "Мир упаковки"

Номинация "Социальная ответственность и благотворительность":

ООО "Приморский ЭМ-Центр"

ООО Управляющая компания "Трудовое"

ООО "Сила"

Номинация "Лучший семейный бизнес":

ИП Хромых Татьяна Юрьевна

ИП Лагутина Людмила Германовна

ИП Акулова Ольга Викторовна

Победители получили дипломы и призы от администрации Владивостока, а также подарки от партнеров конкурса. Официальными партнерами конкурса стали: Приморское отделение Сбербанка России, ЗАО Банк ИНТЕЗА, ОАО Промсвязьбанк, ОАО СКБП ПримСоцБанк, ООО "Базис".

Также в честь Дня российского предпринимательства прошел традиционный шашечный турнир между командой предпринимателей Владивостока и командой представителей администрации. Главным судьей турнира стал президент Приморской федерации шашек, международный арбитр Федор Кошелап. В ходе дружественной спортивной встречи победителем стала команда администрации Владивостока, получив за свой выигрыш переходящий кубок и торт побольше. Утешительным призом для шашистов из сферы бизнеса стал торт поменьше, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru