ДВФУ выстраивает диалог с бизнесом региона

Очередное заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» было посвящено теме «Дальневосточный федеральный университет как ресурс развития бизнеса ДВФО».

Особый интерес со стороны участников Бизнес-Клуба «Диалоги» вызвало выступление ректора ДВФУ Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, рассказавшего участникам заседания о путях взаимодействия университета с бизнес-сообществом региона и готовности ДВФУ выстраивать диалог.

«Тема заседания выбрана не случайно, – поясняет председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – Университет планирует стать местом сотрудничества и взаимного притяжения стран АТР, стать точкой роста инновационной экономики региона. Участники заседания уже обратились к ректору с конкретными предложениями о сотрудничестве».