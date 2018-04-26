Подан иск о банкротстве одной из крупнейших компаний Приморья

Дальневосточное морское пароходство пытается торпедировать компания из Санкт-Петербурга, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ПАО «Управляющая компания «Арсагера» первым из кредиторов пошло в лобовую атаку на ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). Компания из Санкт-Петербурга подала заявление о признании пароходства банкротом в Арбитражный суд Москвы. Дата предварительного рассмотрения еще не определена.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», претензии «Арсагеры» связаны с тем, что ДВМП не исполняет решение арбитражного суда по облигациям. В конце февраля ДВМП допустило техдефолт, не выплатив обязательства по бондами БО-01 на сумму 6,375 млрд рублей.

«Требования УК «Арсагера» на 2,7 млн рублей, которыми она мотивирует свое заявление, являются спорными, компания продолжает их оспаривать в судебном порядке. Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд рублей, заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер. Компания осуществляет свою деятельность в штатном режиме», - комментировала пресс-служба ДВМП после того, как «Арсагера» объявила о намерении обратиться в суд с иском о признании пароходства банкротом.

После «Арсагеры» о намерении банкротить ДВМП уведомили Промсельхозбанк и ООО «УК «Открытие».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «ДВМП») в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.

ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», - поясняет компания.

На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед МАГОМЕДОВЫ, а также глава компании «Интэкс» Артур МАКСИДОВ были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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