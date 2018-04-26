Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга

За громким заявлением ничего особенного не стоит, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

ПАО «Управляющая компания «Арсагера» первым из кредиторов пошло в лобовую атаку на ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). Компания из Санкт-Петербурга подала заявление о признании пароходства банкротом в Арбитражный суд Москвы. Дата предварительного рассмотрения еще не определена.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», претензии «Арсагеры» связаны с тем, что ДВМП не исполняет решение арбитражного суда по облигациям. В конце февраля ДВМП допустило техдефолт, не выплатив обязательства по бондами БО-01 на сумму 6,375 млрд рублей.

«Компания повторно заявляет о безосновательности подобных заявлений. Компания сообщает о том, что в настоящее время продолжает диалог с ключевыми кредиторами, в том числе держателями рублевых облигаций, и фиксирует позитивную динамику процесса. Заявления о несостоятельности Компании, а также недобросовестные попытки инициации соответствующих процедур со стороны держателей небольших пакетов не имеют под собой никаких оснований. Компания рассчитывает на достижение соглашений с ключевыми кредиторами к середине текущего года. Приоритетом компании по-прежнему остается защита интересов всех ее стэйкхолдеров. Компания не ожидает, что процесс реструктуризации рублевых облигаций окажет какое-либо влияние на ее операционную деятельность и взаимодействие с партнерами, включая поставщиков и клиентов. В операционном плане компания функционирует в штатном режиме», - прокомментировала ситуацию пресс-служба ДВМП.

После «Арсагеры» о намерении банкротить ДВМП уведомили Промсельхозбанк и ООО «УК «Открытие».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «ДВМП») в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.

ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», - поясняет компания.

На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.