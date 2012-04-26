Во Владивостоке у стадиона «Строитель» сменился хозяин

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля, ZRPRESS. Администрация Владивостока, отказавшись продлевать договор аренды на стадион «Строитель», обратилась в суд с требованием о принудительном выселении его арендаторов во главе со знаменитым спортивным деятелем Николаем КРАШЕНИННИКОВЫМ.

Мэрия приняла решение передать спортивное сооружение в управление муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки «Специализированная ДЮСШ единоборств г. Владивостока» под руководством Владимира ОСОКИНА. Можно считать, что борьба за стадион «Строитель», идущая с середины 90-х годов прошлого века, фактически подошла к своему логическому концу.

Напомним, непростую историю «Строителя». Вначале экс-мэр Владивостока Константин ТОСТОШЕИН в 1996 году передал стадион на 15 лет в аренду общественной организации «Футбольно-спортивный клуб «Луч» г. Владивостока, которая была зарегистрирована 14 октября 1991 года и принадлежит 42 физическим лицам. Возглавляет ее президент Николай Крашенинников. Но Юрий КОПЫЛОВ, возглавивший администрацию Владивостока в конце 1998 года, почти сразу начал борьбу за «Луч» и все его имущество.

Еще будучи исполняющим обязанности мэра он «сфабриковал протокол общего собрания, от 22 июня 1999 года, которого на самом деле не было. Этим же протоколом на должность президента клуба был избран мэр Копылов. Несмотря на очевидность подделки протокола, документы по изменению руководства клубом были зарегистрированы в Главном управлении юстиции по Приморскому краю», сообщил Владимир ЖИРИНОВСКИЙ генпрокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ. Однако правоохранительные органы вмешиваться не стали.

Стадион превратился в продовольственный рынок. Лишь после того, как Юрий Копылов лишился должности мэра, а это произошло в 2004 году, суд признал права на «Строитель» общественной организации «Футбольно-спортивный клуб «Луч». Однако Копылов фактически продолжал держать бразды правления в своих руках до 2010 года. Лишь в марте 2011 года управлять «Строителем» вновь стал Николай Крашенинников. Но ненадолго.

В августе 2011 года аренда стадиона закончилась. Арендатор, ссылаясь на то, что из-за незаконных действий прежнего руководства администрации города он потерял пять лет, предложил продлить аренду на соответствующий срок. Однако администрация Владивостока отказала. Арбитражный суд на всех уровнях встал на сторону мэрии.

Администрация Владивостока приняла решение отдать «Строитель» муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки «Специализированная ДЮСШ единоборств г. Владивостока», которое возглавляет Владимир Осокин.

— ДЮСШ единоборств всего лишь ширма. Года через полтора—два «Строитель» передадут крупной коммерческой структуре. Уже началась распродажа объектов стадиона. Например, здание, в котором размещены тепловые сети и лаборатория вместе с автостоянкой продано за 1,3 млн долларов, — сообщил на условиях анонимности один из бывших арендаторов стадиона. — А ведь у нас был крупный инвестиционный проект. Южные корейцы готовы были вложить огромные средства в реконструкцию «Строителя», но администрация Владивостока отказалась от него. Затем нам помогли на федеральном уровне, и «Газпром» согласился выделить 700 млн рублей для возведения ледового дворца. Но мэрия вновь помешала, заявив, что на стадионе мало места. В результате объект перенесли за город в район станции «Спутник».

Руководители ДЮСШ единоборств Владивостока уверяют, что берут «Строитель» всерьез и надолго.

— Ни один из мэров не уделял внимания спорту столько, сколько Игорь Сергеевич ПУШКАРЕВ. Только при нем город начал создавать спортивную инфраструктуру. Все объекты останутся в муниципальной собственности. В том числе и «Строитель», который станет фактически первым крупным спортивным сооружением под муниципальным управлением. Мы сейчас уже привели в порядок 33 хоккейные коробки, которые были нам переданы ранее. Еще 15 коробок, которые мы получили недавно, скоро будут превращены в многофункциональные спортивные площадки. В мае—июне проведем торги по отбору фирм, которые проведут их ремонт. Деньги выделены. Два аукциона уже подготовлены. Через месяц узнаем победителя. К июлю строители площадки должны привести в порядок, — заверил «ЗР» директор ДЮСШ единоборств Владивостока Владимир Осокин. — Хочу подчеркнуть, что со «Строителя» никто никого не выгоняет. Все четыре существующие на его базе федерации — бокс, черлидинг, фигурное катание и бейсбол — остаются на своих местах. Кроме того, уже состоялся предварительный разговор с руководителями организаций инвалидов, чтобы они тоже могли тренироваться на стадионе и участвовать в соревнованиях. Будем восстанавливать на «Строителе» футбольное поле и беговые дорожки.

Сколько средств понадобится на реконструкцию стадиона, в ДЮСШ не смогли сказать. Ведь вначале нужно утвердить проект. Работа уже ведется.

Но даже по самым скромным оценкам реконструкция «Строителя» потребует сотни миллионов рублей, уверяют специалисты. Для сравнения — на 2012 год администрация Владивостока заложила в бюджете на весь спорт 24 млн рублей, еще 15 млн предполагается выделить дополнительно в рамках корректировки бюджета Владивостока. Полноценная реконструкция «Строителя» потребует на порядок увеличить в городском бюджете на 2013 год статью расходов на спортивные сооружения.

Досье «ЗР»

ДЮСШ единоборств Владивостока создана в 1991 году. Вначале находилась на хозрасчете. Потом перешла под профсоюзы и содержалась за счет фонда социального страхования. Затем с еще двумя школами — по водным и техническим видам спорта — перешла под муниципальное управление. К настоящему времени школа единоборств стала широкопрофильной. Она объединяет: бокс, греко-римскую и вольную борьбу, дзюдо, кудо, джиу-джитсу, айкидо, мужское самбо, ушу саньда, тхэквондо…

Олег ЖУНУСОВ.