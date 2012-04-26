«Акцент» и Panasonic повышают уровень профессионализма учителей

В рамках программы внедрения инновационных технологий в образовании ООО «Акцент» совместно с компанией Panasonic проводит обучение и конкурсы для учителей Владивостока в области методологических разработок по использованию интерактивных досок в учебном процессе.

Управление образования администрации Владивостока и компанию «Акцент» связывают годы совместной работы и десятки осуществленных проектов на стыке образовательной среды и новых технологий – сфере специализации компании «Акцент».

«За последние два года мы реализовали в школах и детских садах не один десяток проектов в области информационной и физической безопасности, внедрили множество инфраструктурных и инженерных решений», - говорит коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ.

Так, практически весь прошлый год, компания работала над вопросом обеспечения объектов образования системами видеонаблюдения на базе Hikvision–мирового лидера в технологиях видеонаблюдения.

Одним из самых значимых проектов, внедренных компанией в сфере образования, стало развертывание беспроводной компьютерной сети в Гимназии № 2. При внедрении проекта необходимо было учесть все нюансы и особенности именно этого общеобразовательного учреждения, поскольку в нем имелись как открытые для общего доступа, так и защищенные подсети, используемые исключительно преподавательским составом. Реализация этого инновационного проекта стала возможной благодаря гранту, который администрация города выделила Гимназии № 2 специально под эти цели.

Не таким сложным для компании, но одним из самых известных и масштабных, стал проект поставки и инсталляции в школах Владивостока интерактивных досок Panasonic, реализованный в рамках программы внедрения инновационных технологий в образовании. Это высокотехнологичное современное оборудование позволило педагогам сделать процесс обучения более эффективным и качественным, ведь с помощью интерактивной доски учитель может создать такую обучающую среду, которая повысит интерес учеников и к предмету преподавания, и к области высоких технологий.

В одном из таких классов школы № 10, оснащенной интерактивными досками, первый урок 1 сентября 2011 года открывал лично мэр города Игорь ПУШКАРЕВ.

Положительную оценку работы компания «Акцент» получила и от начальника отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Людмилы ЧИЖОВОЙ, которая обратила внимание на качество и высокий уровень производимых компанией работ, а также отметила, что и после внедрения своих высокотехнологичных решений в учреждения компания продолжает оказывать им поддержку технического и консультационного плана.

«Так и есть – запуском проекта мы обычно не ставим точку на нашей работе с образовательным учреждением, - говорит Константин Воробьев. - Наши специалисты продолжают и дальше работать как с техническим, так и преподавательским составом школ и детских садов, где внедрены наши решения. Например, в прошлом году совместно с компанией Panasonic мы обучали педагогический состав школ навыкам работы на данном оборудовании». Но и это еще не все. Внедрение в школы высокотехнологичных «помощников» - интерактивных досок - дало возможность учителям города принять участие во Всероссийском конкурсе по методикам эффективного использования досок в образовательном процессе. Победителем конкурса и обладателем главного приза – поездки в Японию стала Галина ШВАЛОВА (Гимназия № 1).

Несмотря на множество уже успешно реализованных проектов, в этом году работа в направлении внедрения инноваций в образование и обучение работников образовательных учреждений города продолжается.

27 апреля компания «Акцент» совместно с компанией Panasonic проведет для работников образования очередной семинар по методикам эффективного использования интерактивных досок в образовательном процессе. Семинар состоится в МДОУ «Гимназия № 1» (актовый зал), начало в 10-00.

Знания, полученные педагогами на семинаре, позволят им повысить уровень преподавания своих предметов и заложат основу для участия в следующем конкурсе методологических разработок, который компания «Акцент» и компания Panasonic проведут в этом году.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».