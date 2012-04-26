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СП "Соллерс" и Mazda все ближе
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers, один из крупнейших российских производителей автомобилей) 27 апреля может одобрить проект создания совместного предприятия с японской Mazda Motor Corporation.
В планах компании запустить выпуск двух моделей автомобилей на СП с Mazda во Владивостоке в конце 2012 года - начале 2013 года. Ранее сообщалось, что в 2012 году планируется выпустить порядка 5,023 тыс. автомобилей. На первом этапе мощность СП может составить 25-50 тыс. автомобилей в год, инвестиции около $80 млн.
В настоящее время "Соллерс - Дальний Восток" собирает 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon и Actyon Sports. В 2011 году завод выпустил 25 тыс. 100 внедорожников, на 83% больше, чем в 2010 году. План на 2012 год составляет 29,3 тыс. автомобилей.
В группу Sollers входит ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Соллерс - Набережные Челны", ООО "Соллерс-Елабуга", ООО "Соллерс - Дальний Восток". Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Isuzu и SsangYong.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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