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Во Владивостоке будет работать китаец «Очки н-н-надо?», "порвавший" YouTube?
26 Апреля 2012, 16:05 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Крупнейшая всероссийская розничная сеть электроники пригласила на работу известного интернет-персонажа. Китаец Тун Те Цзунь, прославившийся на YouTube фразой «Очки н-н-надо?», станет продавцом одного из магазинов сети во Владивостоке.
Пополнить штат компания решила в рамках проекта «DNS говорит по-китайски». Пока что сообщается о трудоустройстве Тун Те Цзуня в супермаркете DNS «На Гоголя» во Владивостоке. Правда, тень сомнений на информацию о новом продавце накладывает дата публикации новости – первое апреля.
«Золотой Рог».
Автор: Мария Кузовлева
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