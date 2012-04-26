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«Скартел» придет во Владивосток с LTE

26 Апреля 2012, 16:15 | Владивосток

В России запущена в коммерческую эксплуатацию мобильная связь четвертого поколения в стандарте LTE: 23 апреля в Новосибирске заработала сеть «Мегафона» и ООО «Скартел» (работает под брендом Yota) в Новосибирске. По сведениям «ЗР», во Владивостоке «Скартел» планирует включить сеть в начале лета.

Первоначально первым городом, в котором Yota намеревалась запустить коммерческую сеть четвертого поколения (интернет-доступ в теории до 326,4 Мбит/с, де-факто 5-10 Мбит/с), должна была стать Москва, переключение действующей сети WiMAX на новый стандарт планировалось произвести в ночь с 14 на 15 апреля. Однако компания перенесла запуск на 10 мая.

В ходе строительства «Скартел» либо прокладывает оптоволоконные линии самостоятельно, либо использует инфраструктуру своих партнеров. «Ростелеком», в частности, предоставляет Yota доступ к канализации, «Мегафон» - к площадкам базовых станций. С этими операторами Yota договорилась о взаимной работе на сетях друг друга в качестве MVNO (виртуального оператора). Во Владивостоке реализацией проекта занимается обособленное подразделение ООО «Экспател» (подрядчик «Скартела»).

Досье "ЗР"

Большинство сотовых операторов вынуждены ждать конкурса, на который Роскомнадзор обещал выставить четыре федеральных комплекта частот для LTE.

В начале 2012 года «Скартел», владеющий частотами 2,5-2,7 ГГц по всей стране, разрешил «Мегафону» пользоваться своими базовыми станциями, а тот предоставил «Скартелу свою инфраструктуру, доступ к площадкам для размещения базовых станций, к магистральным каналам, а также центры обработки данных. О совместном предоставлении услуг LTE на базе частот «Скартела» договорился и «Ростелеком». Летом он опробует московскую сеть LTE, а 1 сентября начнет коммерческую эксплуатацию.

МТС надеется на участие в конкурсе Роскомнадзора - оборудование МТС во всех крупных городах уже способно работать в стандарте LTE, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь МТС Валерия КУЗЬМЕНКО. «Вымпелком» также ждет конкурса на частоты для LTE, говорит его пресс-секретарь Анна АЙБАШЕВА.

Отметим, что для доступа в сеть LTE абонентам нужно перейти на мобильные LTE-роутеры (производитель - тайваньская компания Quanta Computer Incorporated, устройства могут работать только в стандарте 4G, позднее Yota рассчитывает предложить абонентам собственные устройства с совмещением стандартов 2G, 3G, 4G).

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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