Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Скартел» придет во Владивосток с LTE
В России запущена в коммерческую эксплуатацию мобильная связь четвертого поколения в стандарте LTE: 23 апреля в Новосибирске заработала сеть «Мегафона» и ООО «Скартел» (работает под брендом Yota) в Новосибирске. По сведениям «ЗР», во Владивостоке «Скартел» планирует включить сеть в начале лета.
Первоначально первым городом, в котором Yota намеревалась запустить коммерческую сеть четвертого поколения (интернет-доступ в теории до 326,4 Мбит/с, де-факто 5-10 Мбит/с), должна была стать Москва, переключение действующей сети WiMAX на новый стандарт планировалось произвести в ночь с 14 на 15 апреля. Однако компания перенесла запуск на 10 мая.
В ходе строительства «Скартел» либо прокладывает оптоволоконные линии самостоятельно, либо использует инфраструктуру своих партнеров. «Ростелеком», в частности, предоставляет Yota доступ к канализации, «Мегафон» - к площадкам базовых станций. С этими операторами Yota договорилась о взаимной работе на сетях друг друга в качестве MVNO (виртуального оператора). Во Владивостоке реализацией проекта занимается обособленное подразделение ООО «Экспател» (подрядчик «Скартела»).
Досье "ЗР"
Большинство сотовых операторов вынуждены ждать конкурса, на который Роскомнадзор обещал выставить четыре федеральных комплекта частот для LTE.
В начале 2012 года «Скартел», владеющий частотами 2,5-2,7 ГГц по всей стране, разрешил «Мегафону» пользоваться своими базовыми станциями, а тот предоставил «Скартелу свою инфраструктуру, доступ к площадкам для размещения базовых станций, к магистральным каналам, а также центры обработки данных. О совместном предоставлении услуг LTE на базе частот «Скартела» договорился и «Ростелеком». Летом он опробует московскую сеть LTE, а 1 сентября начнет коммерческую эксплуатацию.
МТС надеется на участие в конкурсе Роскомнадзора - оборудование МТС во всех крупных городах уже способно работать в стандарте LTE, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь МТС Валерия КУЗЬМЕНКО. «Вымпелком» также ждет конкурса на частоты для LTE, говорит его пресс-секретарь Анна АЙБАШЕВА.
Отметим, что для доступа в сеть LTE абонентам нужно перейти на мобильные LTE-роутеры (производитель - тайваньская компания Quanta Computer Incorporated, устройства могут работать только в стандарте 4G, позднее Yota рассчитывает предложить абонентам собственные устройства с совмещением стандартов 2G, 3G, 4G).
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "Ростелеком" установил Wi-Fi в "Океане"
- Всероссийское региональное роуд-шоу мобильных технологий Samsung добралось до Владивостока
- Наболевший вопрос планирует задать "Мегафон" министру связи РФ на Дальинфокоме-2014
- Форум Дальинфоком-2014 заинтересовал банковскую сферу Приморья
- Во Владивостоке "Ростелеком" открыл обновленный Центр продаж и сервиса
- "Ростелеком" получил лицензии и аттестат аккредитации ФСТЭК России
- Во Владивостоке к GPON подключены новые дома в микрорайоне Снеговая падь
- В Приморье ВымпелКом присоединил НТК
- Во Владивостоке Центр обслуживания клиентов компании "Ростелеком" закрыт на реконструкцию
- "Ростелеком" обеспечил связь для встречи ректоров Ассоциации университетов АТР во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?